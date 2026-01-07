Vašington i Karakas postigli su dogovor o izvozu dve milijarde vredne venecuelanske sirove nafte u Sjedinjene Američke Države, izjavio je američki predsednik Donald Tramp

Venecuela će „predati“ SAD između 30 i 50 miliona barela „sankcionisane nafte“, naveo je američki predsednik Donald Tramp u objavi na društvenim mrežama. Tramp navodi da je cilj dogovora oko izvoza sirove nafte preusmeravanje isporuka sa Kine i sprečavanje većih rezova u proizvodnji nafte u Venecueli, preneo je AP.

Sporazum je znak da venecuelanska vlada odgovara na Trampov zahtev da se otvori za američke naftne kompanije ili da rizikuje veću vojnu intervenciju nakon akcije američkih snaga 3. januara u Karakasu, kada je zarobljen i potom odveden u SAD venecuelanski predsednik Nikolas Maduro.

Tramp je rekao da želi da privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez omogući američkim i privatnim kompanijama „potpun pristup“ venecuelanskoj naftnoj industriji. Američke cene sirove nafte pale su za više od 1,5 odsto posle Trampove objave.

Ogromne količine nafte

Tramp je naveo da dogovor obuhvata između 30 i 50 miliona barela nafte koja je pod američkim sankcijama. Bela kuća najavila je za petak sastanak sa rukovodiocima američkih naftnih kompanija o Venecueli.

Uprkos najvećim dokazanim rezervama sirove nafte na svetu, Venecuela trenutno proizvodi oko milion barela dnevno, znatno manje od prosečne dnevne proizvodnje SAD, koja je u oktobru iznosila 13,9 miliona barela. SAD u proseku troše oko 20 miliona barela nafte i srodnih proizvoda dnevno.

Venecuela ima milione barela nafte natovarene u tankerima i rezervoarima za skladištenje koje nije u mogućnosti da otpremi zbog blokade izvoza koju je Tramp uveo sredinom decembra. Blokada je bila deo rastućeg pritiska SAD na režim Madura, koji je kulminirao njegovim zarobljavanjem.

Američke snage otele su njega i njegovu suprugu Siliju Flores u subotu u ranim jutarnjim satima, tokom racije na kompleks koji su obezbeđivali kubanski stražari.

Visoki venecuelanski zvaničnici optužili su SAD da pokušavaju da ukradu ogromne rezerve nafte zemlje.

Izvor: FoNet

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.