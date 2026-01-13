Finska
Ideja Donalda Trampa da Grenland treba da pripadne Sjedinjenim Državama sada je pretočena u zvanični predlog zakona koji je podneo republikanski kongresmen Rendi Fajn
Američki kongresmen iz Republikanske stranke Rendi Fajn podneo je predlog zakona o aneksiji Grenlanda, navodi se u saopštenju koje je objavljeno na njegovom sajtu.
„Grenland nije udaljeno uporište koje možemo da ignorišemo, to je ključni resurs nacionalne bezbednosti. Onaj ko kontroliše Grenland, kontroliše ključne arktičke plovne puteve i bezbednosnu arhitekturu koja štiti Sjedinjene Američke Države. Amerika ne može da ostavi takvu budućnost u rukama režima koji preziru naše vrednosti i nastoje da podriju našu bezbednost“, izjavio je Fajn, prenosi Sputnjik.
U dokumentu koji je objavila pres-služba kongresmena navodi se da se predsedniku SAD daju ovlašćenja da preduzme korake neophodne „za aneksiju ili drugo sticanje Grenlanda kao teritorije Sjedinjenih Američkih Država“, uključujući i putem pregovora sa Danskom.
Nakon „završetka aneksije“, predsednik bi trebalo da Kongresu predloži izmene saveznog zakonodavstva, koje će biti neophodne za prijem „novostečene teritorije“ u statusu savezne države. Predlog zakona se još ne nalazi u bazi Kongresa.
Grenland je deo Danske, ali je Tramp u više navrata izjavljivao da bi ostrvo trebalo da postane deo Sjedinjenih Američkih Država, pozivajući se na njegov strateški značaj za nacionalnu bezbednost. Američki predsednik je odbijao da obeća da neće upotrebiti vojnu silu radi uspostavljanja kontrole nad Grenlandom, kao i da jasno odgovori na pitanje šta mu je važnije – ostrvo ili očuvanje NATO saveza.
Evropske članice NATO-a oštro su reagovale na Trampove teritorijalne pretenzije i čak dovele u pitanje opstanak vojnog saveza ukoliko bi SAD pokušale da ideju svog aktuelnog predsednika na silu sprovedu u delo.
Grenland je do 1953. godine bio danska kolonija. Sada je deo Danske, ali je 2009. godine dobio autonomiju, uključujući pravo na samoupravu i samostalno odlučivanje o unutrašnjoj politici.
