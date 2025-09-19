Nakon što je Džimi Kimel skinut sa programa ABC-ja zbog političkih komentara, Donald Tramp sugeriše oduzimanje licenci televizijama koje ga kritikuju. Ništa od ovoga se ne dešava slučajno, jer Tramp od povratka u Belu kuću najavljuje osvetnički pohod na kritičare. Ironično je, ipak, što su baš republikanci poznati po borbi za slobodu svakakvih govora

Slika o slobodi medija širom sveta odavno je siva, a poslednjih dana od cenzure strahuju i mnogi u „zemlji slobodnih“.

Nakon što je više od dve decenije duga late-night emisija američkog komičara Džimija Kimela skinuta sa programa televizije ABC zbog političkih komentara, sada predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sugeriše da bi nekim televizijskim stanicama koje su „protiv njega“ možda trebalo da budu „oduzete licence“.

„Negde sam pročitao da su TV stanice bile 97 odsto protiv mene, ponovo, 97 odsto negativno, a ipak sam pobedio i to lako (na prošlogodišnjim izborima)“, rekao je Tramp novinarima u povratku iz posete Velikoj Britaniji.

„Izveštavaju o meni samo negativno. I oni dobijaju licence. Pomislio bih da, možda, licence treba da im se oduzmu“, dodao je američki predsednik.

„Kenselovanje“ Džimija Kimela

Priča o cenzuri i slobodi medija u SAD-u ponovo je aktuelna zbog slučaja komičara Džimija Kimela, koji više od dvadeset godina na TV ABC vodi emisiju Jimmy Kimmel Live!. Ili ju je barem vodio do ovog utorka.

Naime, problem je nastao kada je u monologu u ponedeljak (15. septembar), nagovestio da je ubica konzervativnog influensera i podkastera Čarlija Kirka zapravo Trampov pristalica. Zvaničnici su, međutim, izjavili da je on bio „indoktriniran levičarskom ideologijom“.

Kimel (57) je rekao i da „MAGA banda očajnički pokušava da ovog klinca koji je ubio Čarlija Kirka predstavi kao bilo šta drugo osim jednog od njih“ i da nastoje da „iz toga izvuku političke poene“.

On je zatim pokazao snimak Donalda Trampa koji je na pitanje novinara kako se drži nakon Kirkove smrti rekao „veoma dobro“ i već narednog trenutka bizarno počeo da priča o izgradnji nove balske sobe u Beloj kući. Kimel je Trampovu reakciju na smrt svog 31-godišnjeg političkog saradnika uporedio sa „time kako četvorogodišnje dete žali za zlatnom ribicom“.

Not a big fan of Jimmy Kimmel, but if you think his show should be canceled for this, you’re a hack and a total fraud who should never pretend to care about free speech pic.twitter.com/FSiktbva6y — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 17, 2025

Izjava poznatog komičara izazvala je buru negativnih reakcija među Trampovim pristalicama, pa je reagovala i Federalna komisija za komunikacije (FCC), koja je televiziji ABC zapretila regulatornim merama.

Predsednik FCC-a Brendan Kar optužio je Kimela za „najbolesnije ponašanje“ i rekao da firme poput ABC-a mogu da „nađu načine da promene ponašanje i preduzmu mere… ili će biti dodatnog posla za FCC“.

ABC, koji je u vlasništvu kompanije Dizni, razumeo je mig regulatornog tela. Tako je, posle više od 20 godina emitovanja, ekspresno skinuo komičara sa programa „na neodređeno vreme“.

Inače, Kimel je osudio napad na Kirka i odmah nakon pucnjave poslao podršku njegovoj porodici.

Ko se šalio, šalio se

Dok u konzervativnim krugovima aplaudiraju odluci o ukidanju Kimelove emisije, uticajni političari iz redova demokrata osudili su ovaj potez kao kršenje Prvog amandmana koji američkim građanima garantuje slobodu govora.

Demokratski kongresmeni su osudili pretnje Trampove administracije političkim kritičarima i predstavili nacrt zakona koji bi dodatno zaštitio slobodu govora od samovolje državnih zvaničnika. Međutim, vrlo su male šanse da ovaj predlog prođe zakonodavnu proceduru u većinski republikanskom predstavničkom telu.

Bivši predsednik SAD-a Barak Obama izjavio je da je Trampova administracija podigla “kulturu ukidanja” na „nov i opasan nivo, rutinski preteći regulatornim merama medijskim kompanijama, osim ako ne ućutkaju ili otpuste novinare i komentatore koji im se ne dopadaju“.

After years of complaining about cancel culture, the current administration has taken it to a new and dangerous level by routinely threatening regulatory action against media companies unless they muzzle or fire reporters and commentators it doesn’t like. https://t.co/uts7JpJZzN — Barack Obama (@BarackObama) September 18, 2025

I brojne kolege, voditelji i komičari, stale su uz Kimela. Komičar Džon Stjuart se u svojoj emisiji The Daily Show našalio na račun gušenja slobode govora pod trenutnom administracijom.

Sebe je opisao kao „patriotski poslušnog voditelja“, a svoj program kao „usklađen sa administracijom“. Trampa je potom nazvao „dragim vođom“ koji je „počastio Englesku svojim legendarnim šarmom i sjajem“.

„Ovo je otvorena cenzura. Sa autokratom, ne možete popustiti ni pedalj“, rekao je voditelj i komičar Stiven Kolber u svojoj konkurentskoj emisiji na CBS-u.

Inače, upravo je Kolber prva žrtva Trampovog krstaškog pohoda na komičare. Nakon brojnih kritika Trampove administracije, televizija CBS je u julu saopštila da neće produžiti Kolberovu emisiju u narednoj sezoni, navodeći kao razlog finansijske pritiske.

Sa druge strane, voditelj noćnog programa na Foksu Greg Gatfeld opravdava odluku televizije ABC, tvrdeći da je Kimmel „namerno i obmanjujuće“ okrivio Kirkove „saveznike i prijatelje“ za njegovu smrt.

„Ostaju još Džimi i Set“

Iako odluka ABC-a da ukine Kimelovu emisiju zbog jedne izjave na prvi pogled deluje naprasno, pa čak i preterano, sve ukazuje na to da ovakvi potezi nikako nisu nepromišljeni. Zapravo, predsednik SAD-a Donald Tramp odavno ne krije netrpeljivost prema ovom komičaru. Kada je CBS najavio da neće produžiti emisiju Stivenu Kolberu, Tramp je na društvenim mrežama likovao:

„Čujem da je Džimi Kimel sledeći. On ima manje talenta čak i od Stivena Kolbera!“, napisao je Tramp 18. jula na mreži Truth Social.

Nešto slično se dešava ponovo. Po ukidanju Kimelove emisije, Tramp je izjavio da su to „sjajne vesti za Ameriku“, pa je osuo paljbu po drugoj dvojici komičara koji ga redovno kritikuju – Džimiju Falonu i Setu Mejersu.

„Ostaju još Džimi i Set, dva totalna gubitnika, koji se emituju na fejk-njuz NBC-u. I njihovi rejtinzi su takođe katastrofalni. Učini to, NBC!“, rekao je Tramp.

Jimmy reacts to ABC’s decision to suspend @JimmyKimmel after pressure from the FCC, leaving everyone thinking WTF? #FallonTonight pic.twitter.com/v5wLrPEAOM — The Tonight Show (@FallonTonight) September 19, 2025

Zaokret Brendana Kara

U čitavoj ovoj priči interesantna je i drastična promena stavova prvog čoveka FCC-ja Brendana Kara, koji je zbog pretnji televiziji ABC verovatno i direktan uzročnik ukidanja Kimelove emisije. Inače, ovo telo je zaduženo za izdavanje dozvola i vrši nadzor nad medijima, ali ne sme da zadire u slobodu govora. Jedini prostor za delovanje im je kada neko svesno „plasira lažne vesti“, što je verovatno i iskorišćeno kao opravdavanje za ukidanje Kimelove emisije.

Drugačije je nekada govorio Brendan Kar. Na primer, pošto je 2022. godine tadašnji predsednik Džo Bajden izjavio da je „dobra satira o našim liderima, o našem društvu, suštinska američka stvar“, Kar se sa rečima tadašnjeg predsednika saglasio.

„Predsednik Bajden je u pravu. Politička satira je jedan od najstarijih i najvažnijih oblika slobode govora. Ona izaziva one na vlasti, a uz pomoć humora privlači više ljudi u diskusiju. Zato su ljudi na uticajnim pozicijama oduvek pokušavali da je cenzurišu“, napisao je Kar.

President Biden is right. Political satire is one of the oldest and most important forms of free speech. It challenges those in power while using humor to draw more people in to the discussion. That’s why people in influential positions have always targeted it for censorship. — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) May 2, 2022

Samo da niko ne priča viceve

Tramp nikada nije tajio da će njegov drugi predsednički mandat biti osvetnički pohod. U martu 2023, godinu i po dana pre nego što će po drugi put ući u Belu kuću, na skupu ultrakonzervativnih republikanaca u Merilendu je rekao: „Ja sam vaš ratnik, ja sam vaša pravda. Svima koji su na neki način prevareni ili im je neko naudio, kažem: ja sam vaša osveta“.

I zaista, izgleda da je vrag odneo šalu. Iako se upravo republikanci godinama zalažu za slobodu govora i bore protiv „kensel“ kulture, smatrajući je previše „osetljivom“ i „vouk“, od povratka Trampa u Belu kuću sloboda govora u SAD-u rapidno se ograničava.

Posle Kirkovog ubistva neki republikanci su pokrenuli akciju kažnjavanja njegovih kritičara, u kojoj se doslovno ide do toga da se pozivaju poslodavci ličnosti koje su na mrežama kritikovali Kirka da im daju otkaz. Prema jednom tekstu objavljenom u „Atlantiku“, do sada je više od 100 ljudi tako ostalo bez posla. I potpredsednik SAD Džej Di Vens je rekao: „Razotkrijte ih, i dođavola, zovite i njihove poslodavce”.

Kada je Kolber ovog leta ostao bez posla, upravo se Džimi Kimel obratio predsedniku najmoćnije države na svetu.

„Ti osetljiva, debeljuškasta mala šoljice čaja. Hoćeš da nas otkažu zato što se šalimo na tvoj račun? Mislio sam da si protiv ‘kensel kulture’. Mislio sam da je to tvoja priča. Kada si postao toliko ‘vouk’?”