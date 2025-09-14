Pit Hegset, ministar odbrane SAD, naredio je osoblju „da pronađe i identifikuje pripadnike vojske i svaku osobu povezanu sa Pentagonom, koja je ismevala ili je izgledalo da odobrava ubistvo Čarlija Kirka“

Ubistvo Čarlija Kirka, desničarskog aktiviste i saveznika predsednika SAD Donalda Trampa izazvalo je obračun vlasti sa kritičkim komentarima, a brojni ljudi su izgubili posao zbog svoje reakcije na ubistvo.

Među otpuštenim i suspendovanim proteklih dana našli su su nastavnici, vatrogasci, novinari, političari, zaposleni u Tajnoj službi…

Pit Hegset, ministar odbrane, naredio je osoblju „da pronađe i identifikuje pripadnike vojske i svaku osobu povezanu sa Pentagonom, koja je ismevala ili je izgledalo da odobrava ubistvo Čarlija Kirka“, objavio je NBC news.

Navedeno je da je nekoliko pripadnika vojske razrešeno dužnosti zbog objava na društvenim mrežama – i da su „desetine“ drugih, uključujući civilne zaposlene u Pentagonu, „prozvane zbog objava na društvenoj mreži Iks“.

Gnev republikanaca zbog onih koji ne poštuju Kirkovo nasleđe u suprotnosti je sa podsmehom koji su neke od istih ličnosti – uključujući Kirka – uputile bivšim žrtvama političkog nasilja.

Nakon što je muža političarke iz redova demokrata Nensi Pelosi, Pola, čekićem po glavi udario jedan teoretičar zavere, nakon čega je priveden, Kirk je rekao da bi „ako neki neverovatni patriota želi da bude heroj -trebalo da plati kauciju za napadača.“

Uz napore vlade da se suzbije komentare na račun objava o Kirkovoj smrti, brojne konzervativne ličnosti i grupe pokušavaju da prikupe i razotkriju primere komentara koji se smatraju neprihvatljivim.

Neki republikanci su predložili deportaciju Kirkovih kritičara iz Sjedinjenih Država, tužbe ili doživotnu zabranu korišćenja društvenih mreža.

Lora Lumer, Trampova pristalica, objavila je na društvenoj mreži Iks: „Spremite se da vam unište sve buduće profesionalne aspiracije ako ste dovoljno bolesni da slavite njegovu smrt. Nateraću vas da poželite da nikada niste otvorili usta“.