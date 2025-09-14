Ulični umetnik

12.септембар 2025. N. M.

Benksi će morati da otkrije identitet?

Svetski poznati strit-art umetnik Benksi bi konačno mogao da otkrije svoj identitet nakon što je policija pokrenula istragu o njegovom najnovijem umetničkom delu na Kraljevskom sudu pravde u Londonu