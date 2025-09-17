Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da pokreće tužbu vrednu 15 milijardi dolara protiv "Njujork tajmsa", zbog nekorektnog izveštavanja i komentara o njemu

Tužbu protiv „Njujork tajmsa“ predsednik SAD Donald Tramp podneo sudu na Floridi. Ugledni list je optužio da je „portparol Demokratske stranke“, da je na naslovnoj strani demokratskoj kandidatkinji Kamali Haris pružio podršku uoči prošlogodišnjih predsedničkih izbora, kao i zbog niza drugih tekstova o njemu, prenosi „Politiko“.

Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo da se „degenerisani“ Tajms „bavio višedecenijskim laganjem o vašem omiljenom predsedniku, mojoj porodici, poslu, Pokretu ‘Amerika na prvom mestu’ i našoj naciji u celini“.

„Danas mi je velika čast da podnesem tužbu za klevetu i uvredu časti u iznosu od 15 milijardi dolara protiv ‘Njujork tajmsa'“, dodao je Tramp.

„’Njujork tajmsu’ je bilo dozvoljeno da o meni slobodno laže, da me blati i kleveće previše dugo i to sada prestaje“, ističe Tramp.

Analiza u britanskom „Gardijanu“ naziva tužbu „alarmantnom, ali ne i neočekivanom“. U njoj se navodi da će Trumpova „strategija zastrašivanja“, koja napada nezavisne i kritičke publikacije, biti tu, ali ništa više od toga.

Tužba za četvoro novinara

Trampova tužba pominje četvoro novinara Njujork tajmsa – Suzan Krejg, Rasa Bjutnera, Pitera Bejkera i Majkla S. Šmita – i izdavačku kuću „Pengvin Rendom Haus“, koja je objavila knjigu pod nazivom „Srećni gubitnik: kako je Donald Tramp proćerdao očevo bogatstvo i stvorio iluziju uspeha“, koju su napisali Krejg i Bjutner, a u tužbi se navodi da je „lažna, zlonamerna i klevetnička“.

Dejvid Enrič, zamenik urednika za istrage u Njujork Tajmsu prokomentarisao je tužbu predsednika Amerike.

„Nijedan aktuelni predsednik Sjedinjenih Država nikada nije tužio novinsku organizaciju dok je bio na funkciji. Tramp je to uradio dva puta, prvo „Wall street journal“, a sada i nama“, ističe Dejvid.

U tužbi se navodi da je izveštavanje Tajmsa nanelo štetu Trampovom „jedinstvenom brendu“ i poslovnim interesima, uključujući vrednostima akcija njegove medijske kompanije, prouzrokujući „reputacionu štetu“ vrednu milijarde dolara.

Tramp je prošle nedelje zapretio da će tužiti Tajms zbog izveštavanja o tome da je 2003. godine napisao seksualno sugestivnu poruku seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, koji je izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 2019. godine, iako je Tramp snažno negirao da je to napisao.

U saopštenju objavljenom na internetu, Njujork tajms je naveo da Trampova tužba nema osnova i da predstavlja pokušaj da se uguši i obeshrabri nezavisno izveštavanje.

U članku u „Bloombergu“ se navodi da je tužba „za smeće“. U članku se navodi da pravna borba „ne vodi nikuda“ i da Trump već ima dovoljno bitaka na svom tanjuru, poput dva međunarodna rata i predstojeće bitke za Predstavnički dom i Senat.

Tramp je pokrenuo niz tužbi protiv publikacija i medijskih kompanija koje je optužio za neprijateljstvo i klevetu, uključujući „Vol strit džurnal“, „ABC“ i „Paramount“, matičnu kompaniju CBS njuza.

U julu je „Paramount“ pristao da se nagodi po tužbi od 20 milijardi dolara, koju je Tramp podneo zbog intervjua sa bivšom potpredsednicom Haris u emisiji CBS-a „60 minuta“, tvrdeći da je obmanjujuće montiran, i Trampu je isplatio 16 miliona dolara.

Izvor: FoNet