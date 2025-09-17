Gaza

Svet

17.септембар 2025. M.S.

„Nepodnošljive akcije Izraela“

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš oštro je kritikovao novu eskalaciju sukoba u Gazi koju je je pokrenuo Izrael, prenosi FoNet

In memoriam

16.септембар 2025. B. B.

Preminuo Robert Redford

Njegova strast prema filmskoj umetnosti dovela je do osnivanja Sandens instituta, neprofitne organizacije koja podržava nezavisni film i pozorište i poznata je po godišnjem filmskom festivalu Sandens

Bez prekida vatre u Pojasu Gaze.

Rat u Gazi

16.септембар 2025. B. B.

Komisija UN: Izrael je počinio genocid u Gazi

Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da kategorički odbacuje izveštaj Komisijе Ujedinjenih nacija za istragu, osuđujući ga kao „iskrivljen i lažan“

Rat u Gazi

16.септембар 2025. Jerg Popendik / DW

Izrael srlja u grad Gazu

Izraelska vojska će pokušati da sasvim zauzme grad Gazu i to iako je generalštab imao primedbe. Rat u urbanim uslovima mogao bi da odnese još više života