Partija akcije i solidarnosti, predsednice Moldavije Maje Sandu, pobedila je prema preliminarnim rezultatima na parlamentarnim izborima sa skoro 50 odsto glasova, dok je Patriotski blok, formiran oko Socijalističke partije, dobio 24,5 odsto glasova.

Iza dve najveće stranke je „Demokratija kod kuće“ ima 6,62 odsto, „Naša stranka“, koju predvodi bivši gradonačelnik Balća Renato Usati osvojila je 6,23 odsto, a cenzus od sedam odsto, predviđen za koalicije, prešao je i proevropski blok „Alternativa“ sa 8,52 procenta glasova. U koaliciji „Alternativa“ su Nacionalni alternativni pokret gradonačelnika Kišinjeva Jona Čebana, Partija razvoja i ujedinjenja Moldavije, koju predvodi bivši premijer Jon Kiku, i stranka Građanski kongres Marka Tkačuka.

Patriotski blok je obuhvatao Partiju socijalista, koju predvodi bivši predsednik Igor Dodon, Partiju komunista, na čijem je čelu Vladimir Voronjin, i stranku Budućnost Moldavije, koju predvodi bivši premijer Vasile Tarlev.

„Rusi potkopavali izbore“

Samo nekoliko dana pred izbore, predsednica Moldavije objavila je da Rusija ulaže stotine miliona evra kako bi potkopala izbore koji će u toj zemlji biti održani u nedelju, 28. septembra.

Policija Moldavije je pred parlamentarne izbore sprovela masovne racije u kojima je uhapšeno 74 ljudi. Moldavske vlasti tvrdile su da su uhapšene obučavali Rusi da prave nerede, kao i da su na obuci bili u Srbiji.

Moldavska policija je saopštila da je plan za izazivanje nereda bio „koordinisan iz Ruske Federacije, preko kriminalnih elemenata“. Većina osumnjičenih su „sistematski putovali“ u Srbiju, gde su prošli obuke, te da su starosti između 19 i 45 godina. Za to su, kako se navodi, dobijali oko 400 evra, prenosi Radio Romania Iași.

Šef policije Viorel Černauteanu izjavio je da su pojedinci obučavani i unutar Moldavije, ali da je većinu učesnika pripremalo osoblje iz Ruske Federacije.

MUP Srbije: Uhapšena dvojica

Zbog sumnje da su organizovali vojnu obuku državljanima Moldavije i Rumunije i postojanja osnova sumnje da su počinile krivično delo organizovanje učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi, uhapšene su dve osobe, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Uhapšeni L. P. (1988) i S. S. (1978) terete se da su organizovali borbeno-taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunije, koja je, kako se sumnja, za cilj imala obučavanje za efikasnije pružanje fizičkog otpora policijskim službenicima Moldavije u slučaju nereda tokom izbornog dana u toj zemlji, zakazanog za 28. septembar ove godine.

Kako se sumnja L. P. je organizovao i finansirao obuku koja je sprovedena u jednom ugostiteljskom objektu u blizini Loznice, dok se S. S. tereti da mu je u tome pomagao, saopštio je MUP. Obuka je, kako se sumnja, sprovedena u periodu od 16. jula do 12. septembra za između 150 i 170 državljana Moldavije i Rumunije.