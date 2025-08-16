Na istorijskom sastanku u Enkoridžu Tramp i Putin delovali su kao stari znanci, a doček ruskog predsednika podsećao je na ceremoniju namenjenu najbližim saveznicima. Susret se završio bez jasnih odluka, ali uz najave budućih sastanaka

Prvo je došao crveni tepih, zatim srdačni stisci ruke, prijateljski osmesi i vojni avioni koji su preletali iznad njihovih glava.

Na kraju, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i ruski lider Vladimir Putin ušli su na zadnje sedište predsedničke limuzine, ćaskajući poput starih prijatelja dok ih je automobil odvozio na razgovore o budućnosti rata u Ukrajini.

Bio je to doček kakav se priređuje najbližim američkim saveznicima, piše agencija „Asošijejted pres“. Ovog puta, priređen je za protivničkog lidera koji je pokrenuo najveći kopneni rat u Evropi od Drugog svetskog rata i koga mnogi u SAD vide kao jednog od najopasnijih neprijatelja.

Međutim, nekoliko sati kasnije, pošto su razgovori završeni, njihova interakcija delovala je znatno uzdržanije.

Tramp i Putin pojavili su se nakratko na onome što je bilo najavljeno kao zajednička konferencija za novinare – iako nijedan od njih nije odgovarao na pitanja. Govorili su uopšteno o „razumevanju” i „napretku”, uzajamno se hvaleći, sa govornica postavljenih neuobičajeno daleko jedna od druge, ispred pozadine na kojoj je pisalo „Težnja miru”.

Tramp je više puta pozivao Putina da okonča invaziju na Ukrajinu i pristane na prekid vatre, a tokom prošlogodišnje izborne kampanje insistirao je da bi mogao da okonča sukob za 24 sata. U proteklim nedeljama, jasno je stavio do znanja da nije zadovoljan ruskom ofanzivom koja traje više od tri godine i pretio je „ozbiljnim posledicama” i dodatnim sankcijama ako u petak ne bude ostvaren napredak.

Pompezno otvaranje

Pažljivo režiran prizor gledali smo na Aljasci – dvojica lidera su gotovo istovremeno izašla iz svojih aviona i prošetala rame uz rame crvenim tepihom raširenom na pisti.

Tramp je nosio kravatu boje rubina, a Putin bordo kravatu.

Američki predsednik je nakratko aplaudirao dok je čekao svog ruskog parnjaka. Pružio mu je ruku dok mu je ovaj prilazio, a potom su se dugo rukovali, tapkali po laktovima, razgovarali i smeškali se. U tom trenutku iznad vojne baze u Enkoridžu leteli su vojni avioni F-22 i B-2, delimično projektovani za mogući sukob sa Sovjetskim Savezom. Nisu ušli u aktivnu upotrebu do kraja Hladnog rata, ali su njihovi projekti pokrenuti sedamdesetih i osamdesetih godina, u jeku američko-sovjetskog rivalstva.

Ignorisali su pitanja novinara dok su stajali na platformi s natpisom „Aljaska 2025”.

„Predsedniče Putine, hoćete li prestati da ubijate civile?” doviknuo je jedan novinar. Putin je pokazao na svoje uvo, sugerišući da nije čuo.

Tramp, naglašavajući svoju ulogu domaćina, zatim je pokazao Putinu gde ga čeka predsednička limuzina. Obojica su ušli na zadnje sedište i moglo se videti kako razgovaraju kroz zatamnjena stakla.

Dok je kolona vozila kretala, Putin se osmehivao.

Kako je bilo sa Zelenskim?

Pompa i vojni avioni možda su služili da podsete ruskog lidera na američku vojnu moć, ali su istovremeno naglasili dramatičan kontrast između Trampovog odnosa prema Putinu i ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, američkom savezniku, koga je Tramp u februaru u Ovalnoj kancelariji oštro kritikovao zbog „nepoštovanja”.

Ta poseta završila se bez potpisivanja planiranog sporazuma o retkim metalima i bez zajedničke konferencije za novinare, nakon što su Trampovi najviši savetnici zamolili Zelenskog da napusti Belu kuću.

„Kockaš se s Trećim svetskim ratom, a ono što radiš pokazuje nepoštovanje prema ovoj zemlji – zemlji koja te je podržala mnogo više nego što mnogi misle da je trebalo”, ukorio je Tramp Zelenskog kada ga je ovaj upozorio da se Putinu ne može verovati.

Od tada, Tramp je javno pokazivao sve više frustracije zbog Putina. Dok su ruski udari na Ukrajinu eskalirali, Tramp je po društvenim mrežama pozivao ruskog predsednika da prestane sa napadima, izjavljujući da je Putin „potpuno poludeo”.

Ali malo od te frustracije bilo je vidljivo u petak tokom dočeka dvojice lidera, čiji prijateljski odnos Trampovi kritičari odavno smatraju krajnje sumnjivim.

Konferencija za novinare – bez pitanja

Nekoliko sati kasnije, nakon sastanka delegacija obe zemlje, Tramp i Putin ušli su u salu sa novinarima i američkom i ruskom delegacijom.

Prvi je govorio Putin, rekavši da je postignuto „razumevanje” o Ukrajini, ali nije ponudio detalje.

Usaglasio se s Trampovom dugo ponavljanom tvrdnjom da Rusija nikada ne bi izvršila invaziju na Ukrajinu 2022. da je Tramp bio predsednik umesto demokrate Džoa Bajdena.

„To kažem zato što smo predsednik Tramp i ja uspostavili snažan, pouzdan i praktičan odnos”, rekao je Putin.

Ponovio je stav Moskve da je „iskreno zainteresovana da okonča” rat u Ukrajini – ali tek nakon što se „otklone svi koreni krize”.

„Voleo bih da se nadam da će razumevanje koje smo postigli omogućiti da se približimo tom cilju i otvorimo put ka miru u Ukrajini”, rekao je Putin na ruskom, bez dodatnih objašnjenja.

Potom je uzeo reč Donald Tramp, rekavši novinarima da je „uvek imao fantastičan odnos” sa Putinom.

Američki predsednik izjavio je da je tokom „izuzetno produktivnog sastanka” postignut „veliki napredak”. Tramp je rekao da je „mnoge tačke dogovorio”, a da je ostalo „samo nekoliko” za rešavanje. Nije ponudio nikakve detalje.

Nije pomenuo ni prekid vatre koji traži, niti je kritikovao Putina zbog ubijanja civila u Ukrajini.

Na kraju, Putin je rekao da se nada da će se dvojica ponovo uskoro sresti.

„Sledeći put u Moskvi”, rekao je na engleskom i nasmejao se.

Novinari su podigli ruke i dovikivali pitanja, snimajući mobilnim telefonima dok su lideri još jednom razmenili stisak ruke i napustili salu.

Izvori: AP/The Guardian