Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se 15. avgusta na Aljasci. Razgovaraće se, između ostalog, i o mogućoj razmeni teritorija između Rusije i Ukrajine, rekao je Tramp. Ukrajinski predsednik Zelenski, međutim, kaže da Ukrajina „neće dati zemlju okupatorima“

Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa održaće se 15. avgusta na Aljasci, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

„Američka strana je upravo objavila da je postignut dogovor o o organizovanju sastanka između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa u petak, 15. avgusta, na Aljasci. Rusija i SAD su bliski susedi, graniče se. I čini se sasvim logičnim da naša delegacija jednostavno preleti Beringov moreuz i da se tako važan i očekivani samit lidera dve zemlje održi na Aljasci“, rekao je predstavnik Kremlja.

Ušakov je, uz to, naveo da će se lideri fokusirati na razmatranje opcija za postizanje dugoročnog mirnog rešenja ukrajinske krize, te da će Moskva i Vašington narednih nekoliko dana razraditi parametre sastanka, ali da to neće biti lak proces.

Prema njegovim rečima, sledeći samit bi mogao da se održi u Rusiji, u koju je Tramp već pozvan.

Ekonomski interesi dve zemlje ukrštaju se na Aljasci i Arktiku, a vidljivi su i izgledi za realizaciju velikih projekata, naveo je Ušakov, prenosi Sputnjik.

Guverner američke savezne države Aljaske Majk Danlivi rekao je da je ta država spremna da bude domaćin sastanka, napominjući da je to pogodna lokacija za događaj zbog svoje geografije i istorije.

Samit će se najverovatnije održati u Enkoridžu i ne očekuju se bezbednosni problemi, rekao je za Sputnjik Troj Bafard, direktor Centra za bezbednost i otpornost Arktika na Univerzitetu Aljaske.

Predsednik Rusije Vladimir Putin u sredu je u Kremlju primio specijalnog izaslanika američkog predsednika, Stiva Vitkofa. Nakon sastanka, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio je da su Moskva i Vašington usaglasili dogovor o održavanju susreta Putina i Trampa u narednim danima, a pripreme su već započele.

„Izvesna razmena teritorija“

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi kraj troipogodišnjeg rata između Rusije i Ukrajine morao da podrazumeva „izvesnu razmenu teritorija“ i da će se o tom pitanju uskoro razgovarati, ali nije izneo više detalja.

Blumberg je u petak izvestio da bi dogovor mogao da učvrsti deo teritorijalnih dobitaka koje je Putin ostvario u Ukrajini, što bi u praksi značilo zamrzavanje linija fronta u oblastima Hersona i Zaporožja. Putin je proglasio četiri ukrajinske oblasti delom Rusije, iako se veliki deo njihove teritorije i dalje nalazi pod ukrajinskom kontrolom.

Prema Blumbergu, američki i ruski zvaničnici radili su na sporazumu po kojem bi Rusija zaustavila ofanzivu u zamenu za teritorijalne ustupke – politički vrlo osetljiv predlog u Ukrajini.

Tramp je u proteklim mesecima, dok je rat ulazio u treću godinu, u javnosti pokazivao frustraciju prema Putinu, a ruski predsednik nastavljao noćne raketne napade i napade dronovima na ukrajinske gradove, uprkos Trampovim tvrdnjama da bi mogao da postigne dogovor u roku od 24 sata nakon što postane predsednik.

„Putin priča lepo, a onda uveče bombarduje sve. Tako da tu postoji mali problem“, rekao je Tramp prošlog meseca.

Zelenski: Ukrajina neće dati zemlju okupatorima

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je rano u subotu (9. avgust) da „Ukrajinci neće dati svoju zemlju okupatorima“ nakon što je Tramp rekao da kraj rata mora uključivati „neku razmenu teritorija“.

Predsednik Ukrajine rekao da je Kijev spreman za stvarna rešenja koja bi mogla doneti mir, ali da bi bilo kakva rešenja bez Ukrajine bila protiv mira.

„Sve odluke protiv nas, sve odluke bez Ukrajine, takođe su odluke protiv mira. One neće ništa postići“, rekao je, dodajući da se rat „ne može završiti bez nas, bez Ukrajine“, prenosi Gardijan.

Rusija pojačala napade

Inače, u poslednjih nekoliko meseci je Rusija intenzivirala napade na Ukrajinu, čime je ostvarila postepeno, ali primetno napredovanje na frontu – posebno u Donjeckoj oblasti, gde su zauzeti grad Kurahove i, kako tvrde, gotovo ceo gradić Časov Jar. Ukrajinska strana demantovala je ovu informaciju.

Na severu, u Sumskoj oblasti, ruske snage su probile ukrajinsku odbranu i proširile kontrolisanu teritoriju kroz niz manjih sela, dok su i na istoku Donbasa zabeležile pomake.

Istovremeno, ukrajinske jedinice koje su tokom prošle godine ušle u rusku Kursku oblast nalaze se pod pritiskom i u opasnosti su da butu potpuno okružene.

Iako ruska ofanziva napreduje, ukrajinske snage i dalje pružaju otpor, koristeći dronove i lokalne kontraudare kako bi usporile dalji prodor ruskih trupa.

Izvori: Sputnjik/Blumberg/Gardijan

