Rusko-ukrajinski sukob

06.avgust 2025. I.M.

Trampov izaslanik se sastao sa Putinom

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je u Moskvi sa Stivom Vitkofom, specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa saopštio je Kremlj, uoči američkog ultimatuma datog Rusiji

Atomske bombe

06.avgust 2025. Džulijan Rial / DW

Hirošima 80 godina kasnije: Deca pričaju umesto mrtvih

Na današnji dan pre osamdeset godina, Hirošima je postala simbol najstrašnijeg razaranja koje je čovečanstvo ikada proizvelo. Dok broj preživelih opada, dvanaestogodišnji Šun Sasaki, praunuk žene koja je preživela eksploziju, posetiocima iz celog sveta prenosi priču o ratu, stradanju i nadi. Njegova misija: da se nikada ne zaboravi

Katar

05.avgust 2025. Nik Martin / DW

Etička pravila EU: Katar preti obustavom isporuka tečnog gasa

Katar preti obustavom isporuka tečnog prirodnog gasa Evropi zbog nove EU direktive o odgovornosti u lancima snabdevanja, upozoravajući da bi propisi o ljudskim pravima i klimatskoj zaštiti mogli ugroziti isporuke LNG-a dogovorene s Nemačkom, i preusmeriti izvoz ka tržištima sa „stabilnijim i prihvatljivijim uslovima“