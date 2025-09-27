Nepal se primirio posle dana haosa i svrgavanja vlasti. No, mladi kažu da posao ni izbliza nije gotov – valja sprečiti da se na izborima u martu na vlast vrati „stara korumpirana garda“

Odrastajući u udaljenom nepalskom selu, braća Mausam i Praven Kulung sanjali su o boljem životu za sebe i porodicu. Sinovi seljaka odrasli su u siromaštvu. Posla gotovo da nije bilo, a generacijama su seljani imali malo izbora osim da odlaze u inostranstvo, piše Dojče vele (DW).

Njihovo selo nije imalo pravu školu, niti razvijenu infrastrukturu. Braća su bila primorana da napuste dom kako bi nastavila školovanje u glavnom gradu, Katmanduu.

Iz skromno osvetljene sobe koju iznajmljuje, Mausam Kulung kaže da je nepalsko političko rukovodstvo pokazalo potpunu nezainteresovanost za mlade u zemlji. „Izdali su omladinu ove zemlje i nikada nisu brinuli za našu budućnost“, priča on za DW.

Kulung dodaje da je taj tinjajući osećaj izdaje konačno izbio na površinu tokom nedavnih antivladinih protesta.

Obojica braće odlučila su da se pridruže demonstracijama, koje su delimično podgrejale objave na društvenim mrežama u kojima su prikazivana deca nepalske bogate klase, takozvani „nepo kids“, kako uživaju u luksuzu.

„Ti video snimci su nešto promenili u nama“, rekao je Kulung. „To je bio trenutak buđenja. Bili smo besni na sistem koji je decenijama podsticao nejednakost.“

„Umro je u mom krilu“

Hiljade mladih Nepalaca dele to nezadovoljstvo i frustraciju. Gotovo polovina stanovništva zemlje mlađa je od trideset godina, a njihov bes zbog onoga što su opisivali kao decenije korupcije i političke stagnacije postalo je nemoguće ignorisati.

Kada je vlada početkom septembra ugasila sve društvene mreže, pravdajući se da kompanije nisu pravilno registrovane, frustracija je eksplodirala na ulicama glavnog grada. Mausam i Praven Kulung pridružili su se rastućoj masi mladih demonstranata koji su zahtevali promene.

Međutim, ono što je počelo uzvicima i transparentima, nekoliko dana kasnije pretvorilo se u nasilje i haos kada je policija otvorila vatru na demonstrante, ubivši njih 19 – među njima i Pravena Kulunga.

Mausam je držao svog starijeg brata dok je umirao. „Umro je u mom krilu. Nisam mogao da ga spasim“, rekao je.

Ipak, tuga se pretvorila u odlučnost. „Naša borba nije završena“, kaže Mausam. „Tek je počela. Nećemo dozvoliti da ove korumpirane političke partije ostanu na vlasti.“

Nepal u političkom vakuumu

Nepalu, himalajskoj državi sa tridesetak miliona stanovnika, politička previranja nisu strana. Od ukidanja 239 godina stare monarhije 2008. godine, posle desetogodišnjeg građanskog rata, zemlja je promenila više od deset vlada.

Dani nasilnih protesta u Nepalu odneli su najmanje 72 života i ostavili stotine povređenih, prema podacima Ministarstva zdravlja.

Tokom nemira, razjareni ljudi zapalili su parlament, Vrhovni sud, političke kancelarije, luksuzne hotele, medijske kuće i hiljade drugih zgrada, uključujući ministarstva, ali i domove političara i privrednika.

Studentske grupe koje su predvodile proteste tvrde da su nasilje izazvali ljudi sa strane. Među onima koji predvode generaciju Z u protestima je i Kamal Subedi, koji kaže da mu je zadatak bio da mobiliše i ujedini različite studentske pokrete oko zajedničkog cilja – svrgavanja korumpiranog rukovodstva.

„Vandalizam koji se desio na dan protesta nije bio naš“, rekao je Subedi za DW. „Pokušali su da ocrne naš pokret.“

„Većinom su to bili stariji muškarci koji su se probijali kroz masu“, dodao je Subedi, nazivajući ih „infiltratorima“.

Na ulicama Katmandua mnogi dele isti osećaj – da je njihov pokret otet i da je izmakao kontroli.

Politički vakuum u Nepalu

Protesti su doveli do ostavke premijera, kojeg je potom zamenila bivša predsednica Vrhovnog suda Sušila Karki, kao privremena premijerka. Obrativši se pokretu generacije Z, obećala je da će „okončati korupciju“.

Karki je položila zakletvu nakon dana neizvesnosti i intenzivnih pregovora o popunjavanju političkog vakuuma. Novi izbori zakazani su za mart 2026. godine.

Tokom pregovora o formiranju privremene vlade, pojedine političke grupe pozvale su na obnovu nepalske monarhije, ukinute 2008. godine u korist republike nakon decenija nemira i previranja.

Lider protesta Subedi, koji je bio jedan od pregovarača s načelnikom vojske tokom odlučivanja o privremenom premijeru, rekao je da su se i pristalice promonarhističke stranke RPP obratile pregovaračima i tražile da vojska razmotri povratak kralja.

„Jasno smo stavili do znanja vojsci da ne želimo povratak kralja“, rekao je Subedi.

Gjanendra Šahi, portparol RPP-a, rekao je za DW da stranka podržava monarha kao „simbol autoriteta i jedinstva“ koji bi bio „više poštovan“ širom sveta.

Međutim, Prakaš Rimal, bivši urednik lista Himalayan Times u Katmanduu, kaže za DW da je Nepal „odavno prošao fazu“ u kojoj bi monarhističke partije imale ozbiljnu šansu da preuzmu vlast.

Rimal, koji je pažljivo pratio proteste generacije Z, smatra da je njihova borba „usmerena protiv političkog sistema koji smatraju korumpiranim“.

Generacija Z gleda u budućnost

Za demonstrante iz generacije Z, poput Mausama i Subedija, borba nije završena – naprotiv, tek je počela. Oni govore o nastavku borbe, ne samo protiv starog političkog poretka, već i za stvaranje nove budućnosti.

S obzirom na to da su izbori zakazani za mart, politički aktivna omladina Nepala sastaje se kako bi razgovarala o osnivanju nove političke partije, u kojoj bi generacija Z imala centralnu ulogu.

„Ne želimo nikakve stare korumpirane partije niti staru gardu. Potrebne su nam demokratska obnova i novi lideri“, rekao je Subedi za DW.

Za Mausama, koji je sahranio brata posle protesta, borba je postala lična. „Neću dozvoliti da njegova žrtva bude uzaludna“, kaže on. „Spremni smo da gradimo novu budućnost za Nepal.“

Izvor: Dojče vele (DW)