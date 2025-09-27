Ujedinjene nacije

26.септембар 2025. K. S.

Netanjahu za govornicom pred polupraznom salom

Premijer Izraela održao je govor na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a na početku njegovog govora, desetine delegata napustilo je salu. U Njujorku se održava i protest podrške Gazi

Tramp najavio carine od 30 odsto Evropskoj uniji

SAD

26.септембар 2025. B. B.

Tramp najavljuje nove carine, za lekove i do 100 odsto

„Od 1. oktobra primenićemo porez od 100 odsto na svaki farmaceutski proizvod sa markom ili koji je patentiran sem ako firma gradi svoju farmaceutsku fabriku u Americi“, najavio je predsednik SAD Donald Tramp