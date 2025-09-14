„Moramo da radimo u skladu sa razmišljanjem Generacije Z“, rekla je novoimenovana premijerka Nepala Sušila Karki

Nova premijerka Nepala Sušila Karki obećala je da će odgovoriti na zahteve demonstranata koji pozivaju na „kraj korupcije“, nakon nereda u kojima su, prema novom bilansu, poginule najmanje 72 osobe.

„Moramo da radimo u skladu sa razmišljanjem Generacije Z“, rekla je Sušila Karki u svojim prvim obraćanjima od stupanja na dužnost u petak, nakon ostavke premijera K.P. Šarme Olija.

„Ono što ova grupa zahteva jeste kraj korupcije, dobro upravljanje i ekonomska jednakost“, rekla je 73-godišnja premijerka, bivša predsednica Vrhovnog suda.

„Vi i ja moramo biti odlučni da postignemo ovaj cilj“, poručila je šefica prelazne vlade mladim demonstrantima.

Glavni grad, Katmandu, bio je poprište nasilnih antivladinih protesta u ponedeljak i utorak, u kojima je poginulo najmanje 72, a povređena 191 osoba. Prema prethodnom izveštaju stradala je 51 osoba, a prema najnovijem 72.

Sušila Karki je danas pozvala na minut tišine za stradale u najozbiljnijim neredima od ukidanja monarhije 2008. godine.

Nasilje je izazvala policijska represija protiv učesnika protesta koji su osudili blokiranje društvenih medija i korupciju elite.

Sušila Karki je dodala da ona i njena privremena vlada „neće ostati na vlasti duže od šest meseci“, kao i da su izbori zakazani za 5. mart 2026.

Izvor: Beta