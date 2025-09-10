Sukobi demonstranata sa policijom, devetnaest mrtvih, zgrada parlamenta u plamenu, ostavka vlade, desetine hiljada mladih Nepalaca na ulicama. Šta je izazvalo provalu besa „generacije Z“ u Nepalu i zašto se u tome prepoznao Aleksandar Vučić

Najava gašenja društvenih mreža koje se ne bi držale državne cencure i kontrole protoka informacija bila je samo povod da eksplodira nezadovoljstvo mladih Nepalaca. Potez nepromišljen, koji su doneli „matorci“ na vlasti koji nisu umeli da procene šta će se dogoditi ako pokušaju da mladima oduzmu TikTok, Instagram ili Vocap. Jednako otuđeno zvuči i obrazloženje: da se spreči širenje sajber kriminala i lažnih informacija.

To je bio povod za provalu besa vidno mladih ljudi, „generacije Z“, ljudi rođenih između 1995. i 2010. godine, odraslih sa pametnim telefonima i društvenim mrežama. Pukao im je film, pred očima su videli crveno.

Nepal Protest Neredi u Nepalu / AP Photo/Niranjan Shrestha

Uzrok je, međutim, mnogo dublji i sažima ga jedna parola na ulicama Katmandua: „Mladi protiv korupcije“. Prema podacima organizacije Transparency International Nepal spada u najkorumpiranije azijske države.

Onlajn kampanja protiv „nepo-beba“

Nemirima je prethpodila onlajn kampanja protiv „nepo-beba“ („nepo-babys“), kovanica nastala u Holivudu iz pojmova „nepotizam“ i „beba“, a koja se odnosi na decu koja do dobrih uloga i uspeha dolaze zahvaljujući poznatim roditeljima u filmskoj industriji, a ne, makar ne samo, zbo sopstvenog talenta i rada.

Nezadovoljni mladi Nepalci su sa ovim heštegom na platformi X i na TikToku širili pitanje: kako deca ministara finansiraju svoj luksuzni životni stil, kada nepalski političari ne zarađuju naročito mnogo, makar ne zvanično.

Nepal Protest Foto: AP Photo/Niranjan Shrestha

Za mnoge prominentne političare se sumnja da su korumpirani, pored ostalog u toj grupi je i bivši premijer K. P. Šarma Oli koji je navodno promenio namenu jedne plantaže čaja zarad ličnog bogaćenje što je protivno smernicama Vrhovnog suda. Još jedan primer je pronevera preko 70 miliona dolara prilikom izgradnje aerodroma u Pokhari, što je utvrdila jedna parlamentarna istražna komisija.

Mnogi Nepalci smatraju da bogati na vlasti postaju sve bogatiji, dok je njihov život veoma težak. Oko sedam odsto stanovništva je potražilo posao u Indiji ili Maleziji.

APTOPIX Nepal Protest Foto: AP Photo/Niranjan Shrestha

Prema podacima Svetske banke skoro 27 odsto BDP-a Nepala čine novčane doznake iz inostranstva nepalskih gasterbajtera koje šalju porodicama, prenosi nemački „Špigel“.

Prepoznavanje srpske vlasti

Srpska režimska „Politika“ je u svemu tome prepoznala „identičnu koreografiju kao u Srbiji“, a pre svega krvavu šaku.

Prepoznao se i Aleksandar Vučić, pa je izjavio da scenriji u, 6.000 kilometara udaljenom, Nepalu „ne mogu biti primenjeni u Srbiji“. To je ono – obojena revolucija i sve to finansiraju neki mračni, zapadni naravno, centri moći.

„Kao žaba kad vidi da se konj potkiva, pa bi onda i ona sebi potkovicu stavljala. Videli su danas Nepal i nemire u Katmanduu, gore zgrade, pa su, valjda, srećni što je žena bivšeg premijera ubijena. Zamislite te junačke demonstrante koji su jednu ženu uspeli da ubiju u njenoj kući, dok je verovatno prala sudove ili radila nešto sasvim obično. ‘E, hoćemo mi to isto ovde’, kažu, pa se tako hrabre. Kao mala deca. Nema ništa od toga. I davno je trebalo da im bude jasno da nema ništa od toga“, poručio je Vučić, a prenosi „Politika“.

Nepal Protest Foto: AP Photo/Niranjan Shrestha

On je istakao i da je teško voditi razgovor sa onima koji, kako je rekao, „imaju zatvoren dotok svega zdravog i razumnog u mozak, a služe isključivo privatnim kriminalnim interesima“.

Mislio je tu na studente, đake, profesore, nastavnike, dekane, rektore, advokate, neke sudije i tužioce, to jest – “blokadere-teroriste”.

I u Srbiji je generazcija Z na svojim plećima nosi trenutnu pobunu protiv korumpirane vlasti Aleksandra Vučića.

Resetovanje političkog sistema

Po ukidanju monarhije 2008. nijedna vlada u Nepalu nije izgurala ceo mandat. I Oli (73), koji je sada podneo ostavku, je premijer postao u julu. On je jedan od trojice političara koji se stalno smenjuju na vlasti. Pre svega mladim Nepalcima je dosta tih uvek istih lica. Demonstranti zahtevaju resetovanje političkog sistema, odlučnu borbu protiv korupcije i nepotizma i jednaku šansu za sve.

Po svemu sudeći zemlja ulazi u period vakuuma moći i političke nestabilnosti.