Premijer Nepala Šarma Oli podneo je u utorak (9. septembar) ostavku posle demonstracija mladih, nakon što je najmanje 19 osoba poginulo u ponedeljak (8. septembar) na protestima protiv korupcije i zabrane društvenih mreža, prenosi Rojters.

Hiljade ljudi učestvovalo je na demonstracijama, u kojima je došlo do sukoba okupljenih sa bezbednosnim snagama, a poziv na protest uputili su pripadnici Generacije Z, posle odluke vlade o zabrani društvenih mreža Fejsbuk i Iks, kao i platforme Jutjub, ali i zbog šireg nezadovoljstva vladom.

Policija je morala da upotrebi silu – vodene topove, pendreke i da ispaljuje gumene metake, dok je vlada saopštila da je regulacija društvenih mreža neophodna kako bi se suzbile lažne vesti, govor mržnje i internet prevare.

Imajući u vidu situaciju u zemlji, podnosim ostavku kako bi olakšao rešavanje problema na politički način i u skladu sa ustavom, naveo je Oli u pismu ostavke predsedniku države Ramčandri Paudelu.

Tokom protesta zbog korupcije i zabrane društvenih mreža u Nepalu, na koji su vlasti odgovorile snažnom represijom, demonstranti su ušli u zgradu parlamenta u glavnom gradu Katmanduu.

Na fotografijama sa lica mesta vidi se da su delovi zgrade zahvaćeni vatrom i kako iz nje kulja dim, prenosi BBC.

Izvor: FoNet/BBC