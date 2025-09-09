Bliski istok
Napad Izraela na zvaničnike Hamasa u Dohi
Izrael je u utorak (9. septembar) izveo napad na rukovodstvo Hamasa u Kataru. Meta su bili pregovarači Hamasa, prenose mediji
Usled masovnih demonstracija mladih i zabrane društvenih mreža, premijer Nepala podneo je ostavku
Premijer Nepala Šarma Oli podneo je u utorak (9. septembar) ostavku posle demonstracija mladih, nakon što je najmanje 19 osoba poginulo u ponedeljak (8. septembar) na protestima protiv korupcije i zabrane društvenih mreža, prenosi Rojters.
Hiljade ljudi učestvovalo je na demonstracijama, u kojima je došlo do sukoba okupljenih sa bezbednosnim snagama, a poziv na protest uputili su pripadnici Generacije Z, posle odluke vlade o zabrani društvenih mreža Fejsbuk i Iks, kao i platforme Jutjub, ali i zbog šireg nezadovoljstva vladom.
Policija je morala da upotrebi silu – vodene topove, pendreke i da ispaljuje gumene metake, dok je vlada saopštila da je regulacija društvenih mreža neophodna kako bi se suzbile lažne vesti, govor mržnje i internet prevare.
Imajući u vidu situaciju u zemlji, podnosim ostavku kako bi olakšao rešavanje problema na politički način i u skladu sa ustavom, naveo je Oli u pismu ostavke predsedniku države Ramčandri Paudelu.
Tokom protesta zbog korupcije i zabrane društvenih mreža u Nepalu, na koji su vlasti odgovorile snažnom represijom, demonstranti su ušli u zgradu parlamenta u glavnom gradu Katmanduu.
Na fotografijama sa lica mesta vidi se da su delovi zgrade zahvaćeni vatrom i kako iz nje kulja dim, prenosi BBC.
Izvor: FoNet/BBC
Francuski parlament izglasao je nepoverenje vladi premijera Fransoe Bajrua posle samo devet meseci od dolaska na funkciju, što će drugu najveću ekonomiju evrozone gurnuti u svojevrsnu političku krizu
Parlament Francuske izglasao je nepoverenje vladi premijera Fransoa Bajrua
Izrael je uložio desetine miliona evra u promovisanje videa na Jutjubu i društvenim mrežama u kojima se negira glad u Gazi, pokazuje istraživanje u kojem je učestvovao DW
Milorad Dodik, koji i dalje dela kao predsednik RS iako zvanično nema mandat, navodno pregovara o „mirnom“ odlasku iz politike. Sa druge strane, ima naznaka i da je spreman na totalni politički obračun
