Klima
Leto ove godine bilo treće najtoplije u istoriji merenja u Srbiji
Leto 2025. bi pre par decenija bilo zabeleženo kao rekordno vrelo i sušno
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija izjavio je da se Nepal i Srbija prema indeksu percepcije korupcije smatraju veoma korumpiranim zemljama, a da je razlika svega jedan poen
Prema poslednjim istraživanjima Transparensi internešenela indeks percepcije prema korupciji u Nepalu 34, a u Srbiji 35.
„Međutim, trendovi su drugačiji, pa je tako na skali od nula do 100, gde je 100 najpoželjniji skor, a nula najlošija ocena, Nepal u poslednjih 12 godina beležio ocene od 27 – 2012. godine do 34 u poslednjem rangiranju za 2024. godinu, dok je Srbija imala bolju polaznu osnovu s indeksom 42, ali u poslednjih nekoliko godina nazaduje i prema poslednjem istraživanju ima ocenu svega 35 indeksnih poena“, rekao je Nenadić za agenciju Beta.
On je naveo da se indeks percepcije korupcije, koji već decenijama objavljuje Transparensi internešenel, utvrđuje na osnovu 14 različitih istraživanja.
„Indeks percepcije korupcije se izračunava na osnovu 14 izvora informacija i istraživanja. U pitanju je percepcija ljudi iz poslovnog sveta i analitičara rizika, a nisu istraživanja koja se sprovode među građanima“, objasnio je Nenadić.
Nepalski ogranak Transparensi internešenela je objavio da je korupcija u toj zemlji dostigla ekstremni nivo.
„Umesto da sprovede mirno rešavanje problema korupcije koja je dostigla ekstremni nivo i da preduzme mere protiv korumpiranih, Vlada Nepala je koristila moć da suzbija glasove mladih što je dovelo do tragične situacije u kojoj je život izgubilo više od deset mladih ljudi. Transparensi internešenel Nepala poziva vladu da procesuira odgovorne i spreči dalji sukob, koji bi mogao dovesti do gubitaka više života i imovine“, stoji u saopštenju.
Strani mediji su izvestili da su sukobi u Nepalu izbili nakon što je vlast ogrezla u kriminalu.
Naveli su da je vlast koristila medije za laži i obmanu građana i da su zloupotrebili policiju koja je ubila veći broj građana.
Nakon pobune građana, mnogi predstavnici vlasti su pobegli iz zemlje.
Izvor: Beta
Leto 2025. bi pre par decenija bilo zabeleženo kao rekordno vrelo i sušno
Građani su privedeni nakon što su u nedelju pokušali da „pozdrave ljude“ koji su došli na protest SNS protiv „blokadera“, a za koje tvrde da su dovedeni u Kosjerić iz drugih gradova
Oni koji pate od alergije na ambroziju ovih dana su suočeni sa velikim problemom – koncentracija polena ove biljke u vazduhu beleži rekordne vrednosti
Kosovska policija ušla je u prostorije „Službenog glasnika“ u Kosovskoj Mitrovici, reagovale Srpska lista i Kancelarija za KiM
Sa apsolutnom amnestijom za zločine nad građanima i novinarima, Srbija je doživela potpuni kolaps pravne države i kraj pravnog sistema. Zemlja u kojoj nijedno ubistvo novinara nije rasvetljeno ni kažnjeno, u kojoj ubice i dalje slobodno hodaju, danas beleži najgoru godinu po pitanju bezbednosti novinara
Sistematsko uništavanje prestoniceKako su dokrajčili Beograd Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve