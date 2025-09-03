Nemačka

03.septembar 2025. N. R.

Šestorica kandidata AfD-a umrla pred izbore

Desetine hiljada kandidata ima za lokalne izbore u najvećoj nemačkoj pokrajini – 14 ih je umrlo pred glasanje. Od toga šest iz desničarske Alternative za Nemačku, pa sada bujaju teorije zavere

Samit u Tjenđinu

01.septembar 2025. Uroš Mitrović

Bili jednom Putin, Si i Modi

Samit Šangajske organizacije za saradnju pokazuje kako Kina, Indija, Rusija i ostali misle da se suprotstave „zapadnocentričnom“ svetu