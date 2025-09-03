Loran Freše, diretkor kompanije Nestle, razrešen je dužnosti posle interne istrage koju su vodili predsednik Upravnog odbora i glavni nezavisni direktor kompanije, zbog neprijavljene romantične veze sa zaposlenom koja mu je bila podređena. Da li je i koliko u Srbiji moguć sličan scenario?

Kompanija Nestle razrešila je dužnosti generalnog direktora posle svega godinu dana, zbog neprijavljene ljubavne veze sa zaposlenom.

BBC saznaje da je Loran Freše otpušten zbog romantične veze sa zaposlenom koja nije bila član izvršnog odbora. Istraga je pokrenuta jer je ta veza predstavljala sukob interesa, navodi se u izveštaju.

„Ova odluka je bila neophodna. Vrednosti i principi korporativnog upravljanja temelj su naše kompanije. Zahvaljujem se Loranu na posvećenom rada“, rekao je Pol Bulke, predsednik Upravnog odbora švajcarske prehrambene kompanije Nestle.

Freše je gotovo 40 godina bio u kompaniji, a na mesto globalnog izvršnog direktora postavljen je u septembru prošle godine, kada je nasledio Marka Šnajdera.

Filip Navratil koji je u kompaniji od 2001. godine, imenovan je za njegovog naslednika.

Da li nešto ovako moguće u Srbiji?

Duško Vuković deo stafa i nekadašnji potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) ističe za „Vreme“ da su sindikati uključeni u mobing, ali da je u Srbiji prijava istog na niskom nivou.

„Sindikati su uključeni u mobing, po zakonu zaposleni bi trebao da ga prijavi ako ga doživljava, međutim to je sve u teoriji i na papiru. U praksi teško da se ko u Srbiji, u ovakvom ambijentu nepoštovanja ljudskih prava, usudi da prijavi nekog od direktora ili slično“, ističe Vuković.

Vuković kaže kako je u Srbiji situacija otpuštanja nekoga sa visoke pozicije zbog sličnih stvari prava retkost.

„U Srbiji je ovakva neka situacija, davanja otkaza nekom sa visoke pozicije zbog ljubavne afere zaista raritet, Nestle kompanija očigledno ima nekakav moral preko kojeg se ne može i to je zaista dobro. Ali je to zaista retka situacija u svetu, a pogotovo u Srbiji.“ zaključuje Vuković za „Vreme“.

Još sličnih situacija po svetu

Izvršni direktor Bernard Luni podneo je ostavku pošto je priznao da nije bio potpuno otvoren i iskren u vezi sa ličnim odnosima na radnom mestu.

Stiv Isterbruk, bivši direktor Mekdonaldsa, otpušten je 2019. godine zbog veze sa zaposlenom.

Veliku pažnju ovog leta izazvao je i slučaj dvoje visokih službenika u američkoj tehnološkoj kompaniji „Astronomer“.

Tokom koncerta grupe Koldplej njih dvoje je uhvatila kamera i tu sliku je prenela na veliki ekran.

Ispostavilo se da je reč o izvršnom direktoru kompanije Endiju Bajronu i šefici odeljenja kadrovske službe Kristin Kabot. Oboje su bili u braku, ali ne jedno sa drugim.

Izbor: BBC na srpskom/Vreme