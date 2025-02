Tehnička komisija nije trebalo da odobri puštanje Železničke stanice u Novom Sadu u probni rad jer je nije ni pregledala kako treba. Ali ipak su to učinili – i to verovatno falsifikovanjem potpisa, u hitnji da se posao obavi što pre

Kako je „Vreme“ otkrilo u ponedeljak, komisija za tehnički pregled Železničke stanice u Novom Sadu pustila je u aprilu prošle godine tu stanicu u probni rad – falsifikovanim dokumentima.

Ta dozvola za probni rad, prema zakonu, godinu dana može da menja upotrebnu dozvolu.

Tako su se od prošlog maja na stanici slikali ministri i drugi, svečano otvarali i hvalili, a onda je u novembru pala betonska nadstrešnica usmrtivši petnaestoro ljudi.

„Vreme“ je imalo uvid u potvrdu tehničke komisije za puštanje u probni rad na kojoj su potpisi predsednika komisije Milutina Savovića i još petoro članova komisije.

Savović i još četvoro ljudi uhapšeno je u ponedeljak.

Nije u redu, ali su ipak potpisali

Nova ekonomija u međuvremenu je došla do zapisnika sa saslušanja Savovića i drugih članova komisije koja su – u svojstvu građana – obavljena još u decembru.

Savović je tada tužiocu u Novom Sadu maltene priznao da su prekršili zakon, navodno na insistiranje Elektrodistribucije i Elektromreže kako bi oni staničnu zgradu priključili na struju.

„U suprotnom svi radovi bi morali da se obustave i zbog toga smo ovakav izveštaj dali, iako to nije bilo u redu. To dakle znači, da mi ovakav izveštaj za probni rad nismo mogli dati u skladu sa Pravilnikom za vršenje tehničkog pregleda, ali smo ipak to učinili iz razloga koje sam naveo“, rekao je Savović pred tužiocem.

Savović je tvrdio da u aprilu 2024. nije bio vršen pregled cele stanice, već elektroenergetskih, sigurnosnih i telekomunikacionih uređaja.

Ali, kako se vidi na dokumentu koji objavljuje „Vreme“, tu eksplicitno piše da je „objekat izveden u skladu sa projektom za građevinsku dozvolu“ i da mu je „odobren probni rad“ radi „utvrđivanja podobnosti objekta za upotrebu“.

Savović optužen za podmetanje potpisa

Osim Savovića, uhapšena je i Slobodanka Katanić, menadžerka za investicije u javnom preduzeću Infrastruktura železnice Srbije, kao i još troje ljudi iz komisije čiji se potpisi vide na slici – Jelena Vesić, Marija Nenezić Jović i Biljana Krstić.

Međutim, one su, kako piše Nova ekonomija, još u decembru tvrdile da sporni dokument prvi put vide i da ga nikada nisu potpisale.

Prema rečima Nenezić Jović, sve zapisnike je po dogovoru potpisivao isključivo Savović.

„Za te potrebe mi smo mu poslali skenirane naše potpise i pečate, a on je naše skenirane potpise i pečate trebalo da ubaci u sačinjene zapisnike o tehničkom pregledu“, rekla je tada Nenezić Jović.

Njihova svedočenja ukazuju da je dozvola za probni rad železničke stanice trebalo da se odnosi samo na jedan njen deo, ali su potpisi članova komisije stavljeni na dokument kojim se odobrava rad celog objekta, piše Nova ekonomija.

Brže, brže, brže

Savović je inače vlasnik i direktor preduzeća Trioprojekt, koje je bilo deo konzorcijuma zaduženog za tehnički pregled celog projekta železnice. U konzorcijumu su još i kompanije Beogradčvor i KBV Datacom.

Kako je ranije otkriveno, Savović i Katanić su bili u prepisci i kontaktu sa Natašom Vukšić, javnosti malo poznatom savetnicom predsednika Aleksandra Vučića koja je iz senke rukovodila projektom rekonstrukcije stanice.

BIRN je nedavno otkrio da je Vukšić isto činila sa izgradnjom bloka termoelektrane u Kostolcu, gde je požurivala inženjere, vređala ih i pretila im. Kada bi insistirali na procedurama, zvala ih je „čistuncima“.