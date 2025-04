U savremenim domovima, gde svaki detalj igra ulogu u estetici prostora, tehnologija više nije samo funkcionalna – ona postaje deo dizajna, deo svakodnevnog doživljaja, pa čak i deo ličnog izraza. Ljudi više ne biraju uređaje samo po tehničkim specifikacijama, već i po tome kako se uklapaju u njihov stil života i enterijera. U tom novom kontekstu, Samsung The Frame predstavlja pravi iskorak – spoj dzajna i funkcija koji brišu granice između digitalnog sveta i umetničkog izraza.

Na prvi pogled, teško je uopšte reći da je reč o televizoru. Zahvaljujući svom minimalističkom, ultra-tankom dizajnu i pažljivo osmišljenim detaljima, Samsung The Frame se diskretno uklapa u enterijer poput pravog umetničkog dela. Njegov mat ekran, koji eliminiše refleksije i svetlosne odsjaje, omogućava da prikazana umetnička dela, koja se u njemu nalaze, a koja mogu da ulepšaju važu prostoriju, izgledaju autentično – gotovo kao da su naslikane rukom, na platnu. Umesto crnog pravougaonika na zidu koji dominira prostorom, kada nije u funkciji gledanja sadržaja, The Frame se transformiše u tihu galeriju. Bira se umetnost umesto praznine.

The Frame_LSI_06 Foto: Samsung

Kroz partnerstva sa nekim od najprestižnijih svetskih muzeja i umetničkih institucija, Samsung je omogućio korisnicima pristup širokom spektru umetničkih dela – od klasičnih remek-dela do savremene umetnosti i fotografije. To znači da vaš zid može izgledati drugačije svakog dana – u skladu sa vašim raspoloženjem, sezonom, atmosferom u prostoru ili temom večeri. Bilo da volite impresionizam, apstrakciju, crno-bele fotografije ili arhitektonske motive, The Frame vam omogućava da personalizujete svoj ambijent do najsitnijeg detalja.

Ono što ovaj model dodatno izdvaja jeste njegova izuzetna prilagodljivost. Sa 45% tanjim profilom u odnosu na prethodne generacije, The Frame gotovo nestaje u prostoru i zaista izgleda kao umetnička slika okačena na zid. Mogućnost zamene rama – dostupnog u različitim bojama i materijalima – omogućava korisnicima da ga savršeno uklope u svaki stil enterijera, bilo da je u pitanju skandinavska jednostavnost, industrijski minimalizam ili klasična elegancija. Nema kompromisa – uređaj se prilagođava vama, a ne obrnuto.

Naravno, estetski utisak ne bi bio potpun bez snažne tehnološke osnove. Iza umetničkog izgleda krije se najnovija Samsung tehnologija – 4K QLED ekran pruža bogate boje, duboke kontraste i kristalno jasnu sliku, dok je 3D surround zvuk dizajniran tako da vas uvuče u priču, bez obzira da li gledate epski film ili slušate koncert klasične muzike. Sve to doprinosi potpunom audio-vizuelnom iskustvu koje prevazilazi očekivanja.

The Frame_LSI_02(1) Foto: Samsung

U vremenu kada se sve više pažnje posvećuje održivosti i energetskoj efikasnosti, The Frame donosi inovaciju i u tom segmentu. Njegov SolarCell daljinski upravljač puni se prirodnim i veštačkim svetlom, što eliminiše potrebu za klasičnim baterijama i doprinosi održivijem načinu korišćenja tehnologije. Pametni sistemi za optimizaciju potrošnje dodatno smanjuju uticaj na životnu sredinu, bez ugrožavanja performansi.

I dok estetski i tehnološki aspekti zadovoljavaju visoke standarde savremenih korisnika, sigurnost ostaje prioritet. Zahvaljujući integrisanom Samsung Knox bezbednosnom sistemu, vaši podaci su višestruko zaštićeni, što omogućava potpuno bezbrižno korišćenje svih pametnih funkcija koje The Frame nudi – od streaminga, preko glasovne kontrole, do povezivanja sa drugim pametnim uređajima u kući.

Na kraju, Samsung The Frame nije proizvod koji kupujete samo zbog tehničkih karakteristika. On je izraz stava, estetskog senzibiliteta i želje da prostor u kojem živite bude više od funkcionalnog – da inspiriše, smiruje, motiviše. U vremenu kada naš dom postaje utočište, galerija, bioskop i radni prostor u isto vreme, The Frame uspeva da zadovolji sve te uloge, a da pritom ostane neprimetan – sve dok ne poželite da se izrazi.

Više od televizora. Više od umetnosti. The Frame je novi standard za one koji žele da tehnologija u njihovom domu ima smisao, stil i suštinu, a više o ovom modelu možete pronaći na linku: https://www.samsung.com/rs/tvs/all-tvs/?the-frame.

U toku je i promocija zahvaljujći kojoj kupovinom ovog modela televizora ili kupovinom modela Samsung televizora od 55″ ili većeg do 30. aprila 2025. godine, uz 2 godine redovne garancije dobijate i 3 dodatne godine zaštite.