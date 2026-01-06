Teorije zavere
Ravnozemljaši među nama: Sve što nas uče je laž, istinu čuva NASA
Više od dva milenijuma nakon što je prvi čovek izračunao da Zemlja nije ravna, milioni ljudi širom sveta danas u to sumnjaju. Na čemu se zasniva teorija ravne zemlje i ko sve u nju veruje?
Američke sankcije NIS-u
Bocan Harčenko: Nacionalizacija NIS-a bila bi suprotna sporazumu Srbije i Rusije
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da bi eventualna nacionalizacija Naftne industrije Srbije, koja se pominje u kontekstu američkih sankcija, bila u suprotnosti sa međuvladinim sporazumom o energetskoj saradnji Srbije i Rusije iz 2008. godine
Urbanizam
Sanja Solarević: Umesto zelenih površina Belgrade Eye i stanovi Beograda na vodi
Prema izmenama i dopunama Prostornog plana za Beograd na vodi, čiju je izradu odobrila Vlada Srbije, smanjuje se zelena površina zbog novih stanova, kaže Sanja Solarević
Podkast
„Ova situacija“: Nova nada
Rekapitulacija jedne teške godine, uz izbor reči godine, događaja godine, tu je i osvrt na sva važna, a nedavna dešavanja u zemlji i svetu.