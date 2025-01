Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije izjavio je u ponedeljak da „možemo imati drugačije stavove o mnogim temama“ i da je „na nama odgovornost da zaista budemo ljudi, ne jednostrani, ne isključivi“.

„Zar je to nešto čudno? To jeste buket, jedan jedinstven, u kojem postoje različiti cvetovi, bilje različitih boja i mirisa. Svaki cvet pojedinačno ima svoju lepotu, međutim u zajednici sa ostalim cvećem, u buketu, u harmoniji sa drugima, postiže se neuporedivo veća lepota. Dakle, jedna smo porodica, jedna smo familija. Jednom smo povezani verom, ocima i praocima i njihovom verom“, rekao je Porfirije.

On je na kraju liturgije povodom Jovanjdana istakao da smo „jedno smo u Hristu, jedno u pravoslavnoj Crkvi, u kojoj ima toliko lepote i bogatstva da nikada ne možemo potrošiti to što u njoj postoji“, saopštila je SPC.

„Na nama je odgovornost da zaista budemo ljudi, ne jednostrani, ne isključivi, ne samouvereni, ne ljudi koji imaju svoj kalup i svako ko se ne uklopi u taj kalup višak je, nepotreban je i, ne daj Bože, treba ga isključiti iz svog života i eliminisati. To nije vera, to nije Crkva, to nije srpski narod“, rekao je Porfirije.

On je istakao da „bez obzira ko smo i šta smo i kakvi smo, to smo što smo, svoji smo“.

„Jedna smo porodica, jedna smo familija, jedan smo narod, pre svega narod koji je povezan armaturom vere, povezan Hristom u jednoj Crkvi“, naveo je Porfirije.