Ukoliko želite da prikažete anatomsku sliku stanja jednog društva, najbolji TV žanr za to jeste dramsko-kriminalistička serija. U ljubićima je sve obojeno ili slepom strašću ili razočaranjem, u telenovele možete povremeno da ubacite poneki društveni problem, ali u krimiću se sve vidi – od individualne do socijalne patologije, kriminala, politike, ekonomije do aktuelnog sistema vrednosti. […]