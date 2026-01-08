„Grad sa dve termoelektrane, a od početka ove godine struju nije imalo većina okolnih mesta"

Građani Obrenovca su u 18 časova blokirali kružni tok zbog nestajanje struje u prethodnim danima.

Kako su rekli u najavi ovog protesta, „grad sa dve termoelektrane, a od početka ove godine struju nije imalo većina okolnih mesta“, objavljeno je na Instagram stranici Mašina.rs.

Podsetimo, Sneg je naneo ogromnu štetu selima širom Srbije u kojima nema struje već pet dana, a u nekima ni vode. Vanredna situacija proglašena je u nekoliko mesta.

Vanredna situacija proglašena je u Majdanpeku, Valjevu, Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju, delu teritorije Prijepolja i u Malom Zvorniku, dok su problemi sa snabdevanjem električnom energijom najizraženiji u Kolubarskom, Mačvanskom i delovima Zlatiborskog upravnog okruga.

Saobraćaj se odvija otežano na većini putnih pravaca, uz zabrane za teretna vozila u Zaječaru, Valjevu, Požegi, Užicu, Novom Pazaru, Ivanjici i Kruševcu, dok je u pojedinim delovima Beograda izmenjen javni prevoz.

Nadležne službe apeluju na opreznu vožnju i korišćenje zimske opreme do stabilizacije vremenskih uslova.

