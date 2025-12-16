Aerozagađenje

11.decembar 2025. I.M.

Jutarnje zagađenje vazduha u Srbiji: Magla koja peče oči

Prema podacima mernih stanica, najviši nivoi zagađenja zabeleženi su u Vranju, Ćupriji, Tutinu, Leskovcu, Arilju, Bajinoj Bašti i Batočini. Više od 40 odsto građana danas udiše izrazito loš vazduh, dok lekari upozoravaju na rizike po najosetljivije grupe