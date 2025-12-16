Evrovizija
StarTech program dodelio je ukupno 500.000 dolara za 12 izuzetnih domaćih inovacija koje nude rešenja za ključne društvene i industrijske izazove – od bezbednosti hrane i sajber zaštite, preko pametnog transporta, do održivog pčelarstva i digitalnog zdravlja.
Projekat vredan osam miliona dolara, pre pet godina pokrenuli su kompanija Philip Morris i NALED u saradnji sa Vladom Srbije, sa ciljem da podrži razvoj inovacija i digitalnu
transformaciju malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Na završnoj ceremoniji, čekove u iznosu do 50.000 dolara dobitnicima su uručili direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo
Jovanović, generalna direktorka Philip Morris International za Jugoistočnu Evropu Tamara Milovanović i izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović.
„Snaga StarTech-a ne leži samo u finansijskoj podršci, već u ljudima, znanju i mreži
koju zajedno gradimo.Da bismo napravili sledeći iskorak, potreban nam je i ambiciozan
regulatorni okvir. Zato uskoro predstavljamo treće izdanje Sive knjige inovacija – praktičan alat za donosioce odluka, sa jasnim preporukama kako da uklonimo prepreke za naše inovatore. Rešenja koja predlažemo su rezultat dijaloga sa startapovima, istraživačima, akademskom zajednicom i sektorskim udruženjima“, istakla je Violeta Jovanović.
Nagrađena rešenja obuhvataju širok spektar inovacija: od aplikacije koja osobama sa
invaliditetom olakšava kretanje kroz grad i tehnologije za regeneraciju kože, do AI platforme za procenu rizika u automobilskoj industriji. Tu su i napredno rendgensko rešenje za otkrivanje kontaminirane hrane, organski preparat protiv pčelinjeg krpelja, kao i digitalni alat za popisivanje inventara u ugostiteljstvu. Među dobitnicima su i poslovni asistent za male firme, platforma koja automatizuje GDPR usklađenost, aplikacija za pametnu rezervaciju parkinga, AI sistem za detekciju sajber pretnji kroz gamifikaciju, sveobuhvatan menadžment alat za transportna preduzeća i digitalna fitnes platforma namenjena generaciji 45–65.
„To što sada obeležavamo jubilej – pet godina StarTech-a, još jedan je dokaz da Philip Morris uvek deluje na duge staze, bilo da se radi o našem biznisu ili o zajednici u kojoj poslujemo. Kada se radi o našem poslovanju – uložili smo gotovo 15 milijardi dolara u nauku i još pre 20 godina krenuli u razvijanje novih proizvoda koji će nam omogućiti da ostvarimo našu dugoročnu viziju budućnosti bez duvanskog dima. Isto je i sa Startechom. Kada smo ga osmišljavali, nismo se fokusirali samo na finansijsku podršku dobrim idejama, već na razvijanje i unapređenje inovacionog ekosistema u kom te ideje mogu da opstanu i rastu“, rekla je Tamara Milovanović.
„ Poslednjih godina sprovodimo značajne investicije države u digitalnu infrastrukturu,
kreirajući povoljan ambijent i stimulišući razvoj IKT sektora. Od Državnog data centra u
Kragujevcu čije kapacitete planiramo da proširimo, izgradnje Inovacionog distrikta,
jedinstvenog u regionu u kojem će se nalaziti prvi Nacionalni centar za informacionu
bezbednost do Ložionice, veličanstvenog kreativnog i digitalnog centra koji postaje dom
inovatora i stvaraoca novih dostignuća“, rekao je Mihailo Jovanović i dodao da je izvoz IKT
usluga u Srbiji za prvih devet meseci 2025. godine dostigao 3,33 milijarde evra, uz rast od
12% i rast suficita od 13,2% u odnosu na isti period 2024. godine.
Govoreći o Nacionalnoj platformi za veštačku inteligenciju, Jovanović je istakao da danas
superkomjuter koristi preko 80 entiteta, od kojih 40 iz akademske zajednice i još 40 startap kompanija, sa ukupno preko 450 korisničkih naloga.
Dobitnici grantova su timovi Bioheal i Peasy, kao i kompanije Clean Code Solutions, Digital
Leather, Digital Radiography Technologies, Eco Hive, Eyestock, Lexselerate, Gama Point,
The Cyber Protect, Wersirius i Younger.
Podsetimo, StarTech je u proteklih pet godina podržao 106 inovativnih projekata – od kojih 47 razvija fizički proizvod, 55 predstavlja napredno softversko rešenje, a čak 38 koristi veštačku inteligenciju i mašinsko učenje. Korisnici programa beleže značajne međunarodne uspehe, a svoja rešenja plasirali su na tržišta više od 29 zemalja širom sveta.
