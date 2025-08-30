Rokenrol

29.avgust 2025. I.M.

Bez publike na Gitarijadi: Posetioci bojkotovali festival

Na kasnoantičkom lokalitetu „Feliks Romulijana“ sinoć je počela 58. Gitarijada, ali prve večeri publika gotovo da nije došla. Snimci pokazuju svega nekoliko desetina posetilaca, dok su brojni bendovi prethodno otkazali nastupe u znak protesta