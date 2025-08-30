„Prvog dana je bilo jako malo ljudi. Kroz naš ulaz je prošlo oko 50 posetilaca. Juče ih je bilo malo više jer je bilo poznatijih izvođača, poput Riblje čorbe. Inače bude oko bine malo gušća masa, ali sve ostalo je prazno“, priča za „Vreme“ jedna od zaposlenih na ovogodišnjem „Bir festu“, poznatom festivalu koji su mnogi muzičari i posetioci odlučili da bojkotuju

Pošto je pokret „Beograd ostaje“ još sredinom jula pozvao na bojkot ovogodišnjeg festivala „Bir fest“, deluje da su i muzičari i posetioci odgovorili na ovaj poziv.

„Prvog dana je bilo jako malo ljudi. Kroz naš ulaz je prošlo oko 50 posetilaca. Juče ih je bilo malo više jer je bilo poznatijih izvođača, poput Riblje čorbe. Inače bude oko bine malo gušća masa, ali sve ostalo je prazno“, priča za „Vreme“ jedna od zaposlenih na ovogodišnjem „Bir festu“, zadužena da kontroliše karte na jednom od ulaza.

Smanjena posećenost nije iznenađenje. Neka velika muzička imena su, u znak solidarnosti sa kolegama kojima se širom Srbije otkazuju nastupi zbog podrške studentkim i građanskim protestima, najavila da neće učestvovati u ovom festivalu.

Učešće su otkazali Vlatko Stefanovski, Letu štuke, Bijelo dugme, Nipplepeople, Prljavo kazalište i mladi bend Paks. Poslednji u nizu izvođača koji su saopštili da neće nastupiti na „Bir festu“ jeste popularni dvojac Buč Kesidi.

„Beograd ostaje“ je pozvao građane i muzičare da bojkotuju „Bir fest“ jer je, kako kažu, organizator ove manifestacije Sky Music, glavni organizator režimskih naprednjačkih događaja, zatim da je Bir fest promenio svoj koncept, te da se u odnosu na izvorni oblik festivala sada akcenat stavlja na neograničenu konzumaciju piva, odnosno na opijanje, a ne na finansiranje pop-kulturnog događaja, kao i da festival devastira Park Ušće.

„Pumpanje“ i podrška protestima

Mnogi izvođači koji su ipak odlučili da nastupe na „Bir festu“ – i zbog toga se našli na meti mnogih kritika – sa bine su pružili jasnu podršku studentskim protestima.

„Ovo je pesma za sve one kojima su ukrali zemlju. Za one kojima su ukrali vodu. Za one kojima kradu vazduh. Naposletku, za one kojima su ukrali i poslednji dah. I za sve nas kojima pokušavaju da ukradu slobodu. Pumpaj“, rekao je pevač benda Orthodox Celts Aleksandar Petrović na nastupu prve večeri, a publika je skandirala „pumpaj“.

Inače, pevač je nosio majicu sa nazivom benda Goblini i nazivom njihove pesme „Ima nas“. Ovom bendu je prethodno zbog podrške protestima otkazan nastup na Zaječarskoj gitarijadi.

Tijana: Da nije bilo Joker Out-a, debakl

I slovenački muzički sastav Joker Out „pumpao“ je na sceni, priča za „Vreme“ studentkinja Tijana, obožavateljka ovog benda.

„Posećenost je bila slaba, otkazalo je dosta ljudi nastupe. Nipplepeople je isto otkazao to veče i malo smo se bojali da će i Joker Out, ali kad su izašli, glavni pevač Bojan je rekao da su se baš premišljali šta činiti, da li otkazati, ali da su hteli da ispoštuju ugovor i ‘iako se ugovori u ovoj državi ne poštuju’“, priča ona.

Navela je da je pevač ovog benda zatim pružio nedvosmislenu podršku studentima, stavio bedž na košulju, a „kad smo krenuli da vičemo ‘pumpaj’, njih petorica su odmah pali na pod da rade sklekove. Posle je bilo „ko ne skače taj je ćaci“ ceo minut i na kraju je Bojan rekao ‘ko je ćaci taj je naci’“.

Ona dodaje da je dosta ljudi otišlo odmah nakon nastupa ovog benda.

„Mislim da je posećenost bila mala, pogotovo kad se poredi sa 2023. gde nisi mogao da se pomeriš napred ako stojiš, a atmosfera mnogo mrtva izuzev ovog nastupa. Drugarice i ja smo išle samo zbog Joker Out-a. Poslednji put sam ih slušala u novembru prošle godine u Domu omladine pa nisam htela da propustim, ali da nisu oni bili, subjektivni osećaj je da bi bio baš debakl“.

Nisu svi „pumpali“

I zaposlena na „Bir festu“ potvrđuje da su sa bine uglavnom stizale poruke podrške protestima.

„Izvođači su, redom, pričali o slobodi i o lošim vremenima u Srbiji. Publika je to pozdravljala aplauzima i ovacijama“, priča nam jedna od zaposlenih na „Bir festu“.

Ipak, kaže da se političke izjave muzičara nisu dopale baš svima.

„Ljudi iz obezbeđenja su uglavnom ‘ćaciji’. Jedan od njih je počeo da psuje i zviždi izvođačima kad su sa bine dolazile poruke podrške protestima. Supervizori nisu takvi“, ističe ona.

Sagovornica „Vremena“ posećivala je Bir fest i ranije. Kaže da je posećenost pre tri godine, kada je poslednji put bila na ovom festivalu, bila mnogo veća. I atmosfera je bila bolja, dodaje. Ipak, tada je ulaz na ovaj festival bio besplatan. Ove godine to nije slučaj – karte se naplaćuju, a uz njih se dobijaju neograničene količine besplatnog piva.

„Beograd ostaje“: Uspešan bojkot

Pokret „Beograd ostaje“ koji je pozvao na bojkot ovog festivala, ocenio je u subotu (30. avgust) da su se Beograđani i veliki broj muzičara tom pozivu odazvali, čime su organizatorima poručili da ne pristaju na „naprednjačko maskiranje stvarnosti“.

U saopštenju se navodi da je nekada veliki muzički festival, koji je okupljao stotine hiljada gostiju, postao „vašarska koruptivna livada“.

„Najznačajniji i najhrabriji korak učinili su izvođači koji su redom otkazivali svoje učešće na festivalu uprkos veoma restriktivnim ugovornim odredbama i perfidnom ponašanju organizatora koji nije obaveštavao javnost o otkazanim nastupima mnogih izvođača, među kojima su Vlatko Stefanovski, Bijelo dugme, Prljavo kazalište, Divlje jagode, Letu štuke, NipplePeople ali i hrabri mladi bend Paks. Konačno današnji veliki koncert na Ušću otkazao je i popularni dvojac iz Pančeva, Buč Kesidi, sa jasnom porukom da stoje uz studente i građane“, navodi se u saopštenju.

„Bir fest“: Nismo politički niti državni projekat

Povodom dešavanja sa ovogodišnjeg „Bir festa“ oglasili su se i organizatori ovog festivala.

„Svesni smo trenutne političke i društvene situacije koja je donela mnogo tenzija i podela. Nažalost, mnogi izvođači danas trpe ozbiljne pritiske i pretnje, i potpuno razumemo i poštujemo odluke onih koji su iz tih razloga otkazali svoj nastup na ovogodišnjem festivalu. Ne zameramo ni onima koji veruju da time šalju političku poruku“, navodi se u saopštenju.

Oni, između ostalog, dodaju da im je žao „što su i izvođači, i publika, i sama muzika postali žrtve političkih previranja“.

„Kao i tokom prethodne 32 godine našeg postojanja, mi iz Skymusic-a, organizatori Belgrade Beer Festa, trudićemo se da ostanemo na strani umetnosti, da profesionalno obavljamo svoj posao u kome smo lideri, i da, kao i uvek, budemo van politike. Gotovo svi festivali na svetu podržani su od svojih gradova gde se održavaju jer doprinose kulturi, turizmu i promovišu destinaciju. Ne smatramo da ih to na bilo koji način čini političkim niti državnim projektima, već ih pozicionira kao događaje od značaja za zajednicu – što važi i za Belgrade Beer Fest“, ističu i dodaju da veruju da muzika treba da ostane „izvan politike, nacionalnih i svih drugih podela“.