Ako vam je više do muzike a manje do piva, pre nego što krenete na Bir fest proverite ko svira. Jer, nekoliko poznatih učesnika je otkazalo učešće

Večeras počinje Belgrade Beer fest, jedna od najpopularnijih prestoničkih manifestacija, prvi put izmenjenog koncepta.

Organizatori su ove godine, iz samo njima znanih razloga, stavili akcenat na pivo a ne na muziku. Odlučili su da je pivo besplatno i dostupno u količini kolika kome odgovara, i time su muzički festival pretvorili u festival opijanja.

„Bir fest“ je još jedna od manifestacija koje su ove godine zbog otkazivanja izvođača morale na brzinu da menjaju program.

„Ne učestvujem na Bir festu, otkazao sam nastup još pre 10 dana“, potvrdio je Vlatko Stefanovski.

Dino Šaran iz „Letu Štuke“ je rekao da su „svi izvođači otkazali jer je festival u vlasništvu vlasti, a znamo šta ona radi. Ne idu koncert i pendreci zajedno“-

Otkazalo je i „Bijelo dugme“.

Prve večeri festivala, 28. avgusta, neće nastupiti najavljeni „Prljavo kazalište“, „Letu Štuke“, a hoće „Valentino“ i „Orthodox Celts“, sa pridodatmi E-play i Recover.

Program drugog dana je ostao isti, s tim što su grupama „Riblja čorba“, „Brkovi“, „Nipplepeople“ i „Paks „ pridodati i „Joker Out“.

Trećeg dana, umesto prvobitno najavljenog Vlatka Stefanovskog, angažovan je makedonski bend „Leb i sol“ (bez Stefanovskog), a umesto ranije otkazanog „Bijelog dugmeta“ nastupiće „Buč Kesidi“. Tu su i „Divlje jagode“ i „Atomsko sklonište“.

Zato, ako krećete na „Bir fest“, a više vam je stalo do muzike nego do opijanja, proverite ko je na programu.

Na bojkot ovogodišnjeg „Bir festa“ pozvao je pokret „Beograd ostaje“ još sredinom jula, istakavši da je organizator ove manifestacije Sky Music, glavni organizator režimskih naprednjačkih događaja, zatim da je Bir fest promenio svoj koncept, te da se u odnosu na izvorni oblik festivala sada akcenat stavlja na neograničenu konzumaciju piva, odnosno na opijanje, a ne na finansiranje pop-kulturnog događaja, kao i da festival devastira Park Ušće.