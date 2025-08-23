Inicijativa "Beograd ostaje" pozvala je učesnike ovogodišnjeg „Bir festa“ da slede Zaječarsku gitarijadu i bojkotuju manifestaciju na Ušću

Inicijativa „Beograd ostaje“ pozvala je danas u subotu učesnike ovogodišnjeg „Bir festa“ na bojkot ove manifestacije u parku Ušće, jer tvrde da služi vlasti za simulaciju normalnosti u zemlji.

„Proteklih dana smo svedoci masovnih otkazivanja nastupa bendova na Gitarijadi u Zaječaru, kao odgovor muzičara na dešavanja u državi, koji ne žele da budu kulisa političkih projekata i marketinških manifestacija u službi režimu, a ne umetnosti“, navodi se u saopštenju.

„Beograd ostaje“ navodi da je Bir fest sveden na isti obrazac, jer je muzički događaj koji je nekada predstavljao susret muzike i publike sada samo poligon za monopol organizatora bliskih vlasti, za enormnu zaradu sponzora i za devastaciju parka Ušće.

„Pozivamo izvođače da slede primer kolega iz Zaječara i da odbiju da nastupaju na manifestacijama koje gube svaku kulturnu i društvenu vrednost“, navodi se u saopštenju.

Početak ovogodišnjeg „Bir fest“ je zakazan za četvrtak 28. avgusta, a do 30. avgusta su na programu Prljavo kazalište, Letu štuke, Valentino i Orthodox Celts, Riblja čorba, Brkovi i Nipplepeople, Bijelo dugme, Atomsko sklonište i Vlatko Stefanovski….

Izvor: FoNet