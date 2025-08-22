“Prefab Sprout” – 40 godina albuma Steve McQueen

21.avgust 2025. Bratislav Nikolić

Previše pametni da bi bili zvezde

“Kada čovek piše pesme zbog kojih se najusamljenije duše na svetu osećaju manje usamljeno, zaslužio je da svi znaju njegovo ime”, kaže Vladimir Skočajić

Filozofija

21.avgust 2025. Katarina Đurđević

Mediji i totalitarizam

Vinsent F. Hendriks i Mes Vestergor, Izgubljena stvarnost. Tržišta pažnje, pogrešnih informacija i manipulacija, prevod Milan Perić, McMilan, Beograd 2024.