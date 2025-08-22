Samo dva hedlajnera od 12 nisu otkazala učešće na Zaječarskoj gitarijadi. Za to vreme, u obližnjem selu Vražogrnac, sprema se prvi rok festival

U momentu kad samo dva učesnika nisu otkazala učešće, Organizacioni odbor Zaječarske gitarijade ponaša se kao se ništa ne događa i oglašava se da najavi promenu tehnikalija: umesto na Kraljevici, festival će biti održan na kasnoantičkom lokalitetu Feliks Romulijani, a ulaznica od 300 dinar za lokalitet važiće i za festival.

Šta će eventuelnoj publici da pokažu tokom tri dana, od 28. do 30. septembra, ne pominju. Kažu samo da će to biti bendovi iz USA, Italije, Rumunije i bivših jugoslovenskih republika, kao i da će njihova imena objaviti neposredno pre početka Festivala.

Program su promenili „zbog neviđenih pritisaka na takmičarske bendove i hedlajnere, organizovanog od pojedinaca i grupa koji su očigledno instruisani da politički opstruiraju održavanje ovogodišnje Gitarijade“, napisali su u saopštenju.

Zato i ne žele da saopšte njihova imena, kako bi ih poštedeli „zlostavljanja od strane onih koji očigledno i dalje ne shvataju ni značaj najstarije rok-manifestacije u svetu niti ulogu rokenrola u društvu“ piše u saopštenju, uz napomenu da „rok jeste bunt, ali nije i ne može biti nasilje i haos“.

Od starog programa, na Zaječarskoj gitarijadi su ostali još samo Atomsko sklonište i Alen Islamović. Ne zna se koji demo bendovi su ostali, zna se da Deminutiv – nije.

Poslednji su otišli Riblja čorba i Generacija 5, pre njih Goblini, S.A.R.S, Kerber, Nit, Električni orgazam, Deca loših muzičara, zagrebački Brkovi i bend Whitesnake Experience.

„TočakRock festival“ Vražogrnci

U blizini Zaječara, u selu Vražogrncu, u nedelju 24. avgusta počinje prvi „TočakRock festival“.

Inicijativu za novi festival u selu dalo je i prihvatilo se organizacije “Udruženje meštana za oporavak timočke doline” koje uz ekološke i dobrotvorne aktivnosti ima cilj da brine i o podizanju opšteg, pa i kulturno umetničkih standarda Vražogrnca.

Osnovna ideja je bila da je i stvaralaštvo, pa i muzičko – samim tim i rok – iz druge polovine prošlog veka sada takođe tradicija, a osim toga i selo je dalo više značajnih muzičara, među kojima je najpoznatiji Dejan Najdanović – Najda koji je doprineo koncipiranju TočakRock-a.

Prijavili su se demo-bendovi a dva dana pre početka i neki koji to nisu, a nameravali su da budu samo u publici.

Biće zanimljivo videti ko će biti bolji i posećeniji: Vražogrnac ili Zaječar.