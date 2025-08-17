Film i politika

17.avgust 2025. Sonja Ćirić

Ko bira srpskog kandidata za Oskara

Od kako je prošle godine najavljeno da će pobednik novoustanovljenog nacionalnog Zlatiborskog festivala biti srpski kandidat za Oskara, pojavilo se pitanje šta će biti sa Selekcionom komisijom kojoj je to posao

Film

16.avgust 2025. S.Ć.

Zbog koga je osnovan Nacionalni festival na Zlatiboru

Osnivanje Nacionalnog festivala filma i televizije na Zlatiboru predstavlja pokušaj privatizacije i uzurpacije kulture zarad njene instrumentalizacije u dnevno-političke svrhe, pa zato reditelji i scenaristi pozivaju kulturnu javnost na potpuni bojkot NAFFIT-a