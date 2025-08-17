Zbog otkaza učešća na 58. Zaječarskoj gitarijadi većine bendova, trodnevni program ovog poznatog i važnog muzičkog festivala sveo se samo na jedan dan. Šta ako do početka još neko otkaže

Zaječarska gitarijada zakazana je za poslednji vikend ovog meseca, za 28. i 29, dok će finale biti održano u subotu 30. avgusta, na Kraljevici.

Međutim, najavljeni „jak“ program 58. Gitarijade se iz dana u dan osipa, pa je umesto tri dana, popunjen samo – jedan.

Goblini, S.A.R.S

Prvo su sa ovogodišnje Gitarijade otišli Goblini, voljom organizatora. „Mislimo da znate zašto“ napisali su na društvenim mrežama asocirajući na netom pre toga donetu odluku Zrenjanina koji nije bio „zainteresovan za izvođače koji u ovom trenutku imaju političke konotacije“ , pa im je otkazao učešće na „Danima piva“.

Organizatori nisu ni potvrdili ni demantovali ovu vest, kao što nisu reagovali ni povodom otkazivanja učesnika koja su usledila.

Naime, beogradski bend S.A.R.S. odlučio je da ne nastupi na Gitarijadi, zato što je otkazan koncert grupe Goblini, poručivši „stop mešanju politike u kulturu“. Isto razlog naveli su i i Whitesnake Experience.

Whitesnake Experience

A na prvoj konferenciji za medije, 1, juna, na kojoj je predstavljen program ovogodišnjeg izdanja Gitarijade, najavljen je ekskluzivni nastup benda Whitesnake Experience By The Members Of Whitesnake – projekat specijalno napravljen za Gitarijadu u Zaječaru. Trebalo je da to bude jedini koncert u svetu kojeg čine članovi legendarnog benda Whitesnake – bubnjar Tomi Oldrič, gitarista Džoel Hokstra, basista Marko Mendoza, klavijaturista Mikele Lupi i sve popularniji hrvatski pevač Dino Jelusić.

Zatim su učešće otkazali i Deca loših muzičara i grupa NIT. „Iako smo objavljeni kao revijalni bend, to nije istina. Lineup je napravljen i objavljen bez ikakve komunikacije sa nama“, objasnio je NIT zašto ih neće biti u Zaječaru, mada su prošle godine bili pobednici ove smotre.

Električni orgazam je takođe odlučio da ne nastupi ove godine, kao i grupa Kerber.

Brkovi

Poslednji otkaz organizatorima stigao je od zagrebačkih Brkova.

Prve večeri Gitarijade trebalo je da nastupe grupe Nit, Ekektrični orgazam, Deca loših muzičara i zagrebački Brkovi. Pošto su svi oni otkazali koncerte, prvo veče je ostalo bez programa.

Druge festivalske večeri će, zasad, nastupiti samo Atomsko sklonište i demo bendovi, a trebalo je i grupa Kerber.

Treće veče je još uvek puno, tu su još uvek svi najavljeni izvođači: Riblja čorba, Generacija 5, Alen Islamović i demo bendovi.

