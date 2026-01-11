Evropsko prvenstvo u vaterpolu
Borba za zlato u bazenu: Počinje Evropsko prvenstvo u vaterpolu u Beogradu
U Beogradskoj areni, najbolje evropske vaterpolo reprezentacije narednih 10 dana boriće se za titulu šampiona na Evropskom prvenstvu
Retki primerak stripa u kojem je debitovao Supermen prodat je za rekordnih 15 miliona dolara. Zanimljivo je da je ovaj strip pre više od dve decenije ukraden iz privatne kolekcije Nikolasa Kejdža
Izuzetno retko izdanje prvog stripa u kojem se pojavio Supermen, koje je prethodno bilo ukradeno iz privatne kolekcije američkog glumca Nikolasa Kejdža, prodato je na aukciji za oko 15 miliona američkih dolara, javlja BBC.
Objavljeno izdanje iz 1938. godine, deo legendarne serije „Action Comics #1″, važi za jedno od najcenjenijih i najtraženijih dela u svetu kolekcionarskih stripova, zbog svoje istorijske važnosti i ekstrema retkosti očuvanih primeraka.
Strip je godinama bio predmet traganja nakon što je nestao iz kolekcije slavnog glumca, čija je strast prema stripovima dobro dokumentovana u popularnoj kulturi. Nakon što je primerak ponovo pojavio na tržištu, usledila je žestoka aukcijska trka među kolekcionarima iz celog sveta, što je dovelo do rekordne cene postignute na prodaji.
Stranica „ComicBookRealm.com“ navodi da su originalna izdanja „Action Comics #1″ među najtraženijim artefaktima u kolekcionarstvu stripova, a ovaj poslednji rezultat samo potvrđuje trajnu vrednost i interesovanje za ovakvim istorijskim primerima.
Prodaja ovakvih stripova često obuhvata ne samo umetničku i književnu vrednost već i kulturnu važnost za fanove i istoriju popularne kulture širom sveta – posebno kad je reč o ikoničnom Supermanovom prvom pojavljivanju.
Izvor: BBC
