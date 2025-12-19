Japanski konglomerat Soni sada poseduje 80 odsto kompanije „Pinats Holdings“.

19.decembar 2025. B. B.

Japanci nove gazde Snupija

