Srpski košarkaš i jedan od najboljih košarkaša sveta sinoć je u pobedi svog tipa uspeo da obori rekord legendarnog Karima Abdula Džabara po broju asistencija u karijeri za igrače na poziciji centra

Uspela je ekipa Denvera da na krilima Nikole Jokića dođe do nove pobede, a ovoga puta savladan je Orlando Medžik rezultatom 126:115. Nova meastralna partija srpskog centra i novi tripl-dabl već mesecima unazad nisu ništa novo, već običan meč Nikole Jokića.

Međutim, sinoćna partija u kojoj je Jokić predvodio Denver do šeste pobede u nizu bila je istorijska. Srpski centar utakmicu je završio sa 23 poena, 11 skokova, ali i 13 asistencija, što je bilo dovoljno za obaranje novog rekorda.

Reč je o ukupnom broju asistencija u karijeri za igrače na poziciji centra. Proslavljeni 78-godišnjak Karim Abdul Džabar je tokom karijere prikupio 5.660, što je 3,6 u proseku po utakmici, igrajući u dresu Milvoki Baksa i LA Lejkersa.

Jokićeva presudna asistencija bila je na 6:26 do isteka ključne druge četvrtine kad je dodao Džejlenu Piketu, a ovaj pogodio za tri. Prestigao je 30-godišnji Srbin jednu od NBA legendi po još jednom parametru. Otkako su ga Nagetsi izabrali na draftu 2014. zabeležio je 5.667 asistencija u NBA ligi.

Ispred Jokića, koji je sada 50. najuspešniji asistent u istoriji NBA lige, nema više centara. Sledeći na redu je Leri Bird, a sa legendom Bostona izjednačiće se čim bude upisao još 28 asistencija.

„Pijem pivo i lažem decu”

Po završetku meča Srbin je ocenio da pobeda nije bila laka, ali da je sa saigračima kontrolisao utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu.

„Na kraju su oni krenuli da igraju malo fizički jače. Mislim da u jednom trenutku nismo dobro odgovorili, ali smo se brzo sabrali i reagovali kako treba, tako da je to na kraju bila dobra pobeda za nas“, zadovoljan je Jokić.

Rekordi ga ne zanimaju previše, a to je pokazao i u deljenju utisaka o prestizanju legende za šta mu je bilo potrebno 789 utakmica manje od Abdul Džabara.

„Uvek kažem da su to stvari koje dođu na red tek posle karijere. To je neka vrsta nasleđa na koji ću se osvrnuti jednog dana, kad završim karijeru. Tada ću da sedim, pijem pivo i nešto lažem svoju decu“, nasmejao je Jokić sve u dvorani.

Pada li još koji rekord

Odavno je jasno da se američka košarka pretvorila u statistiku, rekorde i spektakl pun novca. Svako malo iz NBA stigne vest da je neki igrač prvi ikada u nekom parametru.

Od onih realniji, recimo ukupnog broja poena ili asistencija, do onih od kojih zna da zaboli glava, poput – prvi igrač koji je upisao najmanje 30 poena, 20 skokova i 10 asistencija uz šut iz igre preko 50 odsto.

Jedan od onih rekorda koji zapravo nešto znače, odnosno imaju neku težinu jeste rekord po broju upisanih tripl-dablova u karijeri. Srpski košarkaš trenutno je na trećem mestu večne liste, ali ukoliko nastavi da igra u istom ili sličnom ritmu velika je verovatnoća da će i ovaj rekord biti u rukama Nikole Jokića.

On je, zajedno sa sinoćnim, zabeležio 177 takvih, a ispred njega su samo Oskar Robertson sa 181, ali i nekadašnji saigrač Rasel Vestbruk sa 207.

