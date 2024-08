Od 9:10 časova tekvondista Lev Kornejev će se u kvalifikacijama u kategoriji do 58 kilograma boriti protiv Bokara Diopa iz Senegala.

Od 9:50 kajakašica Milica Novaković učestvije u kvalifikacijama u diciplini jednosed 500 metara.

Od 10:25 atletičarka Adriana Vilagoš počinje kvalifikacije u bacanju koplje. Da bi se plasirala u finale moraće da baci koplje 62,00 metra ili da bude među 12 najboljih takmičarki u generalnom plasmanu. Na Evropskom prvenstvu u Rimu bacila je koplje 64,24 metra i oborila nacionalni rekord.

U 11:10 sati Elzan Bibić trči u kvalifiacijama na 5000 metara. Plasman u finale izboriće osam najbržih atletičara u obe grupe. Novopazarac je aktuelni državni rekorder u disciplinama 1500, 3000 i 5000 metara.

U 11:00 sati košarkašice se u četvrtfinalu sastaju sa Australijom. Biće to drugi duel košarkašica Srbije i Australije ove godine. U februaru su na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre Australijanke pobedile rezultatom 75:73.

U 15:35 vaterpolisti se u četvrtfinalu sastaju sa Grčkom. „Delfini“ su, bar na papiru, dobili najtežeg mogućeg rivala pošto su zauzeli tek četvrto mesto u u grupi B. Pobedili su samo Japan i Francusku, a izgubili od Australije, Španije i Mađarske. Grci su u grupi A upisali četiri trijumfa i jedan poraz. Oni su aktuelni olimpijski vicešampioni i osvajači srebra na Svetskom prvenstvu 2023 u Fukuoki.

Danas će na borilišta izaći i dvojica srpskih rvača grčko-rimskim stilom – Mate Nemeš u kategoriji do 67 i Aleksandar Komarov u kategoriji do 87 kilograma. Nemeš će za protivnika u osmini finala imati Ukrajinca Parviza Nasibova. Taj duel je šesti po rasporedu na strunjači A. Komarov će se u osmini finala boriti protiv Amerikanca Pejtona Džona Džejkobsona. Njihova borba je deveta na strunjači C.

Košarkaši i polufinalu sa Amerikancima

Košarkaši Srbije plasirali su se u utorak u polufinale Olimpijskih igara, pošto su u veoma teškoj i napetoj utakmici u četvrtfinalu posle produžetka pobedili Australiju sa 95:90 (17:31, 25:23, 25:11, 15:17 – 13:8).

Srbija će u polufinalu igrati protiv reprezentacije SAD.

Odbojkašice bez polufinala

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u polufinale olimpijskog turnira u Parizu. U četvrtfinalu u utorak izgubila je od Italije sa 3:0 u setovima (26:24, 25:20, 25:20).

Odbojkašice Srbije završile su tako učešće na Olimpijskim igrama sa samo jednom pobedom i tri poraza i prikazale igru koja nije bila dostojna aktuelnih svetskih prvakinja.

Da malo toga u igri našeg tima funkcioniše kako treba, najbolje se videlo sinoć u prvom setu, koji je ekipa sa kvalitetom i iskustvom Srbije morala da dobije. Vodile su naše odbojkašice 16:11, pa 19:15, ali su sve to ispustile i u finišu svojim greškama poklonile Italiji set.

Posle toga malo šta je vredno pomena, jer su se reprezentativke Srbije praktično predale i Italija je lako, gotvo rutinski, dobila naredna dva seta. Koliko je bilo problema u svim elementima igre našeg tima možda se najbolje vidi iz podatka da je Srbija utakmicu završila sa 25 grešaka, odnosno da je Italiji poklonjen čitav set.

Španović i Gardašević podbacile

Reprezentativke Srbije u atletici Ivana Španović i Milica Gardašević nisu uspele da se plasiraju u finale Olimpijskih igara u skoku udalj.

Španović je imala najbolji skok od 6,51 metar i zauzela je 16. mesto u kvalifikacijama, dok je Gardašević sa skokom od 6,48 metara bila 18.

Norma za ulazak u finale bila je 6,75 metara.

Poraz Kadžaje

Reprezentativac Srbije u rvanju Mihail Kadžaja nije uspeo da se plasira u četvrtfinale olimpijskog turnira u kategoriji do 97 kilograma. U utoraj je u osmini finala izgubio od Mohameda Gabra iz Egipta sa 6:1.

Egipćanin je mnogo bolje počeo borbu i već posle minut i po poveo je sa 6:0, što je bila nedostižna prednost. Početkom druge runde Kadžaja je dobio jedan poen zahvaljujući pasivnosti protivnika, ali više od toga nije mogao.

Ukoliko Egipćanin uđe u finale, Kadžaja će imati šansu da kroz repesaž uđe u borbu za bronzanu medalju.