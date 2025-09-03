Prvo Bogdanović, pa Fojtman, Jokubaitis, Gražulis, Sar… Eurobasket je već u grupnoj fazi ostao bez najmanje sedam važnih igrača zbog povreda. Stručnjaci upozoravaju da savremeni sport stavlja telo košarkaša na granicu izdržljivosti. Slične opasnosti postoje i u fudbalu

Prvo je stigla vest da kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović zbog rupture mišića zadnje lože neće moći da nastavi takmičenje na ovogodišnjem Eurobasketu. Povrede su zatim počele da se ređaju kao na traci.

Zbog povrede kolena takmičenje je završio nemački centar Johanes Fojtman, a za njim i plejmejker reprezentacije Litvanije Rokas Jokubaitis. Francuska je zbog povrede lista Aleksa Sara ostala sa samo jednim centrom do kraja turnira.

Crna Gora neće moći da računa na centra Zorana Nikolića, a i kapiten Estonije Sim Sander Vene završio je prvenstvo. Na kraju, reprezentativac Letonije Andrejs Gražulis povredio je stopalo u meču protiv Srbije i neće moći da nastupa u daljem takmičenju.

Letonija bi mogla da ostane bez dva važna igrača, jer je upitno da li će Arturs Žagars, koji se ponovo povredio, moći da nastavi takmičenje.

Dakle, barem sedmorica košarkaša su zbog povreda završili takmičenje već u grupnoj fazi Evrobasketa. Selektor Letonije Luka Banki ponudio je rešenje:

„Kad biraš 12 igrača, najviše se vodi računa o svestranosti. Da bi mogli da igraju na više pozicija. Mora da se vodi računa o nevoljama, koje se nama previše dešavaju. Zašto ne bismo dali priliku još trojici igrača na Evropskom prvenstvu? U slučaju povreda oni bi bili spremni da uskoče“, upitao je Banki.

Međutim, da li bi proširivanje rostera bilo rešenje problema ili lečenje simptoma? Mnogi su razlog za ogroman broj povreda pronašli u tome što su igrači preopterećeni gustim rasporedom utakmica.

Mnogo timova, malo vremena

Previše povreda na Eurobasketu, a još uvek nije završena ni grupna faza. Deo problema je i raspored, zakazuje se previše mečeva za vrlo kratko vreme. Po mom mišljenju, povećanje broja timova i utakmica nije bila najbolja ideja“, napisao je na društvenoj mreži Iks autor slovenačkog podkasta Sportinfo Matej Petek.

Grupna faza počela je 27. avgusta za grupe A i B, a dan kasnije za grupe C i D. U oba slučaja traje osam dana. U tih osam dana, svaki od timova igraće pet mečeva. U prevodu, između dva duela u grupnoj fazi u proseku nema ni dva dana razmaka.

Tek će start eliminacione faze 6. i 7. septembra doneti nešto rasterećeniji raspored za timove, koji će imati dva ili tri dana odmora između mečeva.

Zbog čega su povrede sve češće

Gust raspored u savremenom sportu nije nikakva novost. Po visokom tempu je poznata NBA liga, najpoznatija košarkaška liga sveta. Tamo je u protekloj sezoni zabeležena „epidemija“ povreda Ahilove tetive – žrtve su bili Demijan Lilard, Džejson Tejtum, Tajris Halibarton, Džejms Vajzmen, Ajzea Džekson, Dru Smit…

Kako je objasnila fizioterapeutkinja i profesorka na Univerzitetu Delaver Karin Gravare Silbernagel za ESPN, današnje povrede lista dešavaju se zbog neravnomernog jačanja gornjih delova nogu u odnosu na donje.

„List koristite praktično u svakom pokretu hodanja ili trčanja, pa je to jedna od najčešćih povreda kada spojite povrede lista i Ahilove tetive.“

Direktor sportske fizikalne medicine i rehabilitacije na Stenfordu Majkl Frederikson smatra da povrede nastaju pre svega zbog preopterećenja – potrebno je pratiti odnos između opterećenja i vremena za oporavak.

Foto: AP Photo/Nate Billings Povreda Tajrisa Halibartona verovatno je koštala Pejserse NBA prstena

„Ovi sportisti su verovatno najbolje fizički pripremljeni do sada, tako da nije problem u kondiciji“, kaže on.

Nirav Pandja, profesor ortopedske hirurgije na Univerzitetu Kalifornija u San Francisku, dodaje da su zbog plej-of ritma svako drugo veče, ali i olimpijskih priprema, ove godine treninzi bili još jači nego obično. Košarkaši su često igrali 39-40 minuta po utakmici, umesto 25-30 tokom regularne sezone.

„Znamo da svaki put kad se broj minuta znatno poveća u periodu od pet do deset utakmica, raste i rizik od povrede“, kaže Pandja.

Takođe, današnji sportisti imaju više „kilometraže“ nego ranije generacije, jer počinju da igraju na visokom nivou još u mladosti.

Problemi i u fudbalu

Istina je da današnji profesionalni sportisti koji igraju na najvišem nivou primaju basnoslovno veliki novac za svoj angažman – u pitanju su milioni, pa čak i desetine miliona evra godišnje.

Međutim, novac ne može da promeni činjenicu da ljudsko telo ima fizičke limite. Profesionalni sport iz godine u godinu pokušava da pomeri ove granice.

Nisu zato čudne masovne povrede košarkaša na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu. Nije ni košarka jedini sport koji pati od ovog problema. Ozbiljna rasprava o opterećenju profesionalnih fudbalera počela je 2021. godine, kada je Pedri, tada tek osamnaestogodišnjak, oborio prethodni rekord Bruna Fernandeša i odigrao neverovatne 73 utakmice u jednoj godini za Barselonu i reprezentaciju Španije.

Naime, prema poslednjem izveštaju Međunarodnog sindikata profesionalnih fudbalera (FIFPRO), intenzivan ritam koji nameću preklapajuće obaveze između klubova i reprezentacija ugrožava mentalno i fizičko zdravlje sportista i realno skraćuje trajanje njihovih karijera. Istraživanje „Player Workload Monitoring 2023/24“ pokazuje da neki fudbaleri imaju manje od jednog dana odmora nedeljno, što krši međunarodne zdravstvene i bezbednosne standarde.

FIFPRO je zato odnedavno u otvorenom sporu sa rukovodstvom Međunarodne fudbalske federacije (FIFA).

„Pretrpan kalendar utakmica, nedostatak adekvatnog perioda za fizički i mentalni oporavak, ekstremni uslovi u kojima se igra, nedostatak smislenog dijaloga i zanemarivanje prava igrača na socijalna prava postali su nažalost osnova FIFA biznis modela. A to je model koji dovodi zdravlje igrača u rizik i u stranu stavlja one koji su srce ove igre“, navedeno je u saopštenju FIFPRO nakon sastanka održanom krajem jula na kom su prisustvovali predstavnici 58 unija igrača iz celog sveta.

Ova tema traje kroz čitave sportske ere. Još 2002. godine je glavni lekar Fife Jiri Dvorak upozorio na rast broja povreda i naglasio da je potrebno postaviti maksimum utakmica po sezoni.

„Postoje pravila o maksimalnom broju sati koje vozač kamiona može provesti za volanom, a ne postoje pravila za fudbalere“, izjavio je tada za „Obzerver“.