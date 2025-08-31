Reprezentacija Srbije ostala je bez kapitena – Bogdan Bogdanović zbog povrede zadnje lože više neće igrati na Evrobasketu. Lekarski nalazi potvrdili su težu rupturu mišića, pa Klipersi ne žele da rizikuju

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović zbog povrede zadnje lože neće moći da igra u nastavku Evropskog prvenstva, potvrdio je KSS.

„Bogdanoviću je utvrđena ruptura mišića zadnje lože koja ga onemogućava da nastupi u nastavku šampionata Evrope. U dogovoru sa Bogdanovim klubom Los Anđeles Кlipersima, kapiten će u narednom periodu biti na intenzivnim terapijama u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se što pre oporavio. Кapitensku traku će u nastavku prvenstva nositi Stefan Jović. Кošarkaški savez Srbije želi svom kapitenu što brži oporavak,“ naveli su u saopštenju iz KSS.

Poznato je da je to izuzetno nezgodna povreda koja traži mirovanje. Išao je Bogdan na snimanje, čekao se i lekar iz SAD, a na kraju – kapiten ne može nazad na parket.

Član Klipersa povredio se u petak u drugoj deonici duela sa Portugalijom. Tokom čitavog drugog poluvremena ostao je u svlačionici, a snimanje magnetnom rezonancom pokazalo je dan kasnije povredu zadnje lože mišića natkolenice.

Iz Košarkaškog saveza Srbije saopštili su tada da je potrebno da se urade dodatna ispitivanja kako bi se postavila konačna dijagnoza i prognoza.

Nekadašnji košarkaš Partizana propustio je u međuvremenu utakmicu trećeg kola grupe A protiv Letonije, a ispostavilo se da će propustiti i sve naredne izazove u Rigi.

Za skoro 15 odigranih minuta protiv Portugalaca Bogdanović je zabeležio sedam poena i pet skokova, dok je u prvom kolu protiv Estonije ubacio 11 poena i podelio sedam asistencija.