Pred punom dvoranom u Rigi, Srbija je uspela da izdrži nalet domaće selekcije i dođe do trijumfa od 84:80. Najzaslužniji za novu pobedu bio je Nikola Jokić, koji je meč završio sa 39 poena i 10 skokova

U očekivano teškoj utakmici protiv domaće Letonije, košarkaška reprezentacija Srbije je zabeležila i treću pobedu na Evropskom prvenstvu, ovaj put rezultatom 84:80.

Letonija je dosta razočaravajuće izgledala u prve dve utakmice turnira, pa je bilo jasno da će dati sve od sebe da savlada jednog od glavnih favorita. Pobeda nad protivnikom kakva je Srbija, drastično bi promenila situaciju i raspoloženje u njihovim redovima, pa su, vođeni ovom idejom, u utakmicu ušli spremni i motivisani.

Srbija je, sa druge strane, nastupila bez povređenog Bogdana Bogdanovića, koji će najverovatnije propustiti ostatak turnira zbog rupture mišića zadnje lože. Nema potrebe naglašavati koliki je ovo hendikep za selekciju Srbije, kako zbog statusa i reputacije samog Bogdanovića, tako i zbog činjenice da u ostatku spoljne linije trenutno nema dovoljno raspoloženih igrača.

Ipak, Srbija i dalje ima nešto što nema bilo koja druga selekcija na turniru – najboljeg igrača na svetu u svojim redovima. Nikola Jokić je, po ko zna koji put, pokazao ko je i šta je, završivši utakmicu sa 39 poena i 10 skokova.

Ono što može da zabrine je podatak da su u poslednjoj četvrtini samo dvojica igrača Srbije postizala poene. Osim Jokića, koji je postigao poslednjih 11 poena našeg sastava, samo je još Ognjen Dobrić uspeo da postigne dve trojke, i to u prvoj polovini poslednjeg kvartala.

Ovaj podatak sugeriše da Srbija, posebno nakon povrede Bogdanovića, isuviše zavisi od čarobnjaka iz Sombora. Olakšavajuća okolnost je činjenica da je, ipak, u pitanju najbolji igrač na svetu, za koga protivničke odbrane još uvek ne pronalaze rešenje, ali je preko potrebno da mu se priključi spoljna linija u kreaciji i poentiranju.

Ne treba ni dizati veliku paniku, uprkos povredi Bogdanovića. Srbija u prethodne dve utakmice nije briljirala, ali je bila dovoljno dobra da utakmice rutinski privede u svoju korist. Protiv Letonije, koja je imala ogromnu podršku pune dvorane, bila je u rezultatskoj prednosti preko 30 minuta i delovala kao ekipa koja drži konce u svojim rukama.

Foto: FoNet/FIBA Utakmica Letonija – Srbija na Evropskom prvenstvu

Prišli su Letonci na dva poena zaostatka na početku poslednjeg minuta utakmice, ali je odgovorio Jokić sa pogođenim slobodnim bacanjima, nakon čega smo uspeli da zaustavimo pokušaj Letonaca i osiguramo skok.

Upravo je učinak Srbije u skoku jedan od faktora koji budi optimizam, jer je broj uhvaćenih lopti jako važan statistički segment u utakmicama turnirskog tipa.

Slede dve utakmice u kojima ćemo biti favoriti, ali u kojima moramo bolje nego u minulim duelima. Cilj je jasan, prvo mesto u grupi i ulazak u borbu za medalje. Bogdanovićeva povreda predstavlja ogroman problem, toliko da Srbija odjednom više nije ubedljivi favorit za zlato, ali sve dok Jokić igra na trenutnom nivou, i dalje smo ekipa sa najvećim mogućim ambicijama.