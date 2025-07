Foto: Russian Emergency Ministry Press Service via AP

Najjači zemljotres od 1952. godine pogodio je obalu Kamčatke u Rusiji, prenosi RTS pozivajući se na Ria Novosti. Sa magnitudom 8,8 stepeni Rihterove skale, ovo je šesti najjači zemljotres u istoriji, zajedno sa potresima 2010. u Biobiju u Čileu i zemljotresom iz 1906. u Esmeraldasu u Ekvadoru, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

U Severo-Kurilskom okrugu Sahalinske oblasti Rusije proglašeno je vanredno stanje, saopštila je regionalna vlada, jer je grad u Sahalinskoj oblasti delimično poplavljen nakon zemljotresa i naknadnog cunamija.

Lokalno Odeljenje za hidrometeorologiju i praćenje životne sredine zabeležilo je cunami talas visine do četiri metra. Treći, najmoćniji talas cunamija, otkinuo je brodove sa vezova u luci, koja je poplavljena kao i lokalno ribarsko preduzeće. Nekoliko ljudi je potražilo medicinsku pomoć, u jednom od vrtića na poluostrvu se srušio zid, a u trenutku incidenta tamo nikoga nije bilo.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Kamčatke, svi povređeni su u zadovoljavajućem stanju i bez težih povreda. Na Kamčatki je već zabeleženo još 30 potresa intenziteta od 2 do 5 stepeni Rihterove skale, a naknadni potresi usled slaganja tla su mogući narednih mesec dana, uključujući i one magnitude do 7,5 stepeni, saopštili su iz seizmološke službe.

Pogođene i okolne zemlje

Upozorenje na cunami izdato je za skoro celu istočnu obalu Japana, u Indoneziji i na Filipinima, kao i na Havajima i u više američkih saveznih država na zapadnoj obali.

Prvi talas cunamija već je došao do Japana, prenosi BBC. Procene su da je bio visine oko 30 centimetara, a pogodio je Nemuro, lučki grad u severoistočnom delu Hokaida.

Japanske vlasti su ranije upozorile da bi naredni talasi mogli dostići visinu i do tri metra. Japanci i dalje pamte razoran cunami u Fukušimi.

Upozorenja na evakuaciju u Japanu sada se prostiru stotinama kilometara duž širokog pojasa pacifičke obale – od Hokaida na severu do prefekture Vakajama na jugu.

TEPKO, kompanija koja upravlja nuklearnom elektranom Fukušima Daiči, saopštila je da su svi radnici evakuisani, dodajući da do sada nisu prijavljene nikakve neregularnosti.

Havaji i delovi Aljaske u SAD su pod najvišim nivoom upozorenja, što znači da ljudi treba da preduzmu hitne mere kako bi zaštitili živote i imovinu, premeštanjem na viša mesta.