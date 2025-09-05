Reprezentacija Srbije će u osmine finala Evropskog prvenstva u košarci igrati protiv Finske. Put Srbije do medalje u Letoniji, međutim, nije nimalo naivan

Poraz od reprezentacije Turske lansirao je Srbiju u teži deo žreba, ipak daleko od toga da je osvajanje zlata nemoguća misija.

Izabranici Svetislava Pešića završili su grupnu fazu sa četiri pobede i jednim porazom, pa su tako Turska i Nemačka jedine ekipe koju su prvi deo takmičenja završile savršenim skorom.

Utakmice osmine finala počinju u subotu (6. septembar), pre meča Srbije na programu su tri duela, dok će naša reprezentacija na parket izaći u 20 časova i 45 minuta.

Put do finala

Put do finala najpre vodi preko već pomenute Finske koja ne bi trebala niti smela da bude problem za našu reprezentaciju.

Reprezentacija Finske grupnu fazu završila je na trećem mestu grupe B sa skorom od tri pobede i dva poraza. Njena igra nije nikakva filozofija i zasniva se u potpunosti na mogućnostima najboljeg pojedinca Finske Laurija Markanena.

Nakon Finske, Srbiju najverovatnije očekuje duel sa Francuskom koja je veliki favorit u meču sa Gruzijom.

Prvi pravi izazov, pri kome će se videti imali li Srbija kvaliteta za velika dela, jeste upravo Francuska predvođena zvezdama ne samo Evro već i NBA lige.

Silvan Francisko, Eli Okobo, a zatim i dvojac NBA lige Geršon Jabusele i Zakari Rizašer glavno su oružje ove reprezentacije.

Eventualni polufinalni meč najverovatnije donosi reprizu finala svetskog prvenstva iz Manile 2023. godine i duel Srbije i Nemačke.

Nemci su u ovom trenutku prvi favoriti turnira, pa bi njihov meč osmine finala sa Portugalijom morao da bude lagan posao.

Moguća mina sačekala bi Nemačku u sledećoj rundi gde ih čeka pobednik duela Italija – Slovenija. Italijani su blagi favoriti, međutim daleko od toga da Slovenija, predvođena trenutno najboljim igračem prvenstva i jednim od najboljih igrača sveta Lukom Dončićem, nema čemu da se nada.

U finalu – Grčka ili Turska

U drugom delu žreba Turci u prvom meču igraju sa Švedskom, dok u sledećoj rundi čekaju pobednika duela Poljske i Bosne, pa je mesto u polufinalu po mnogima već obezbeđeno za ekipu Ergina Atamana.

Sa druge strane su Grci koji u osmini finala igraju protiv nezgodnog Izraela koji može i želi da se desi čudo. Pobednik ovog duela ide na boljeg iz baltičkog duela između Litvanije i Letonije.

Izuzetno oslabljena Litvanija praktično će gostovati ekipi Letonije, pa je Letonija ipak blagi favorit u ovom meču.

Grčka bi, ukoliko savlada Izrael, bila favorit i u četvrfinalu, tako da gotovo sve navodi da će ekipa predvođena Janisom Adetokunbom u polufinalu igrati sa Turskom.

Srbija bi ukoliko savlada sve svoje protivnike, u finalu mogla na revanš ekipi Turske ili na meč sa Grčkom i duel osvajača pet od prethodnih sedam MVP priznanja u NBA ligi – Janisa Adetokunba i Nikole Jokića.

Međutim, polako, korak ko korak, prvo reprezentacija Finske.