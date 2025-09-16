Sport i književnost

10.септембар 2025. Andrijana Ružić

Košarkaši koji čitaju

Dok gledate Evrobasket, sigurno vam nije ni na kraj pameti da u košarkašima vidite strasne ljubitelje čitanja i knjiga. Tekst koji sledi je još jedan dokaz da robujemo predrasudama

Povodom knjige

10.септембар 2025. Sonja Ćirić

Dinamika psihoanalitičkih institucija

Nasleđe, transformacije i nastajanje neke su od tema istraživanja objavljenih u knjizi sedam evropskih psihoanalitičara, čijim predstavljanjem u Beogradu obeležavaju desetogodišnjicu Foruma za institucionalna pitanja Evropske psihoanalitičke federacije