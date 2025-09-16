U atletici ništa novo, Armand Duplantis je opet osvojio zlato, treće uzastopno na Svetskim prvenstvima i opet oborio svetski rekord, po 14. put u karijeri. Ko je ovaj Šveđanin rođen u Americi

Armand Mondo Duplantis je još jednom pomerio granice u skoku s motkom, osvojivši zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u atletici u Tokiju.

Švedski superstar je preskočio visinu od 6,30 metara, oborivši sopstveni svetski rekord, a to mu je 14. put u karijeri da postavlja novi svetski rekord.

Posle zlata na Svetskim prvenstvima u Budimpešti 2023. i Judžinu 2022. godine, Duplantis je i u Tokiju došao do istog uspeha.

Duplantisu je i visina od šest metara bila dovoljna za zlato, ali je želeo da pomeri granice. Letvicu od 6,30 obarao je prvo dva puta, ali je treći put ostala na svom mestu, iako se pošteno protresla.

Ko je Armand, Šveđanin rođen u Americi

Armand Duplantis će tek u novembru napuniti 26 godina, ovaj mladić rođen je u Americi, tačnije Luizijani, ali za Švedsku osvaja medalje.

Armandov otac, Gred Duplantis je takođe bio skakač s motkom, ali za Ameriku. Greg je oženio Šveđanku Helenu, koja se takođe bavila atletikom, nakon čega je usledio poziv Švedske.

Švedska federacija pokušala je jednom da dovede oca i sina, ali su Duplantisi to odbili, međutim nakon što su Gregu ponudili da vodi reprezentaciju Švedske odgovor je bio – da.

Kako su Sjedinjene Američke Države zabranjivale saradnju između oca i sina unutar iste grane sporta, mlađi Duplantis je pošao za ocem – u Švedsku.

Od tada pa sve do danas mladi Duplantis gotovo da ne zna za poraz u svojoj disciplini, a na sve to 14 puta je obarao svetski rekord i ozbiljno prišao legendarnom Sergeju Bupki u trci za najboljeg ikada.

Četvrti svetski rekord u sezoni – ukupno 14.

Da obaranje sopstvenog, tačnije svetskog rekorda nije ništa novo za Duplantisa govori i podatak da je juče (15. septembar) mladi Šveđanin to uradio po 14. put u karijeri, iako ima svega 25 godina.

To je četvrti svetski rekord Duplantisa u 2025. godini, a ujedno je to i najveći broj poboljšavanja ličnog rezultata u jednoj sezoni koju je imao u karijeri.

Nakon što je, 1994. godine, legendarni ukrajinski skakač Sergej Bupka svetski rekord oborio po (za sada) rekordni 17. put i prešao magičnu granicu od 6 metara, mnogo se dugo čekalo na novi podvig skakača.

Tek 20 godina kasnije Francuz Reno Lavileni uspeo je da sruši rekord Bupke, međutim samo šest godina kasnije na scenu dolazi Armand Duplantis i obara rekord, koji je tada iznosio 6,17 metara.

Nakon toga je rekorde obarao svaki put za po jedan centimetar, prvo u Glazgovu, zatim Beogradu, Judžinu i tako dalje, sve do Tokija i njegovog 14.

S obzirom na to da je Svetska atletska federacija ponudila bonus od 100.000 dolara za svetski rekord, pored 70.000 za osvajače zlatne medalje, jasno je zašto se rekord obara uvek za po jedan centimetar, iako je Duplantis prema mnogima spreman i za 6,40 metara.

U apilu ove godine, proglašen je za najboljeg sportistu planete u tradicionalnom izboru Akademije Laureus. Na svečanosti u Madridu priznanje Duplantisu uručio je prošlogodišnji laureat, ukupno pet puta pobednik, srpski teniser Novak Đoković.

Duplantis će i sledeće godine biti jedan od prvih favorita da odbrani titulu najboljeg sportiste na planeti.