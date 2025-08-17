Sinoćno veče na festivalu Nišvil završilo se 15-ominutnim „Pumpaj“. Zoran Živković, redovni posetilac Nišvila, kaže da je to jasan stav prema vlasti

Večeras (17. avgust) se završava 31. Nišvil džez festival, a za veliko finale na glavnoj bini pripremljen je program koji obećava spektakularan završetak. Kako će nadmašiti sinoćnje, drugo festivalsko veče koja je već bilo u pravom smislu te reči spektakularno, videćemo.

Naime, sinoć su na kraju programa uz ovacije izašli Stereo MC’s. Frontmen Rob Berč, bio je nezaustavljiv u svom karakterističnom plesu – pišu „Južne vesti“, nizali su se hitovi, vrhunac je nastao uz himnu Connected, kada se cela Tvrđava pretvorila u jedinstvenu, razigranu masu, publika ih je dva puta vraćala na bis, a onda je krenulo “pumpanje” publike, prvi put na glavnom prostoru od početka festivala.

I to je bilo spektakularno!

Zoran Živković, bivši premijer Srbije, obavezni je gost Nišvil festivala. Kako je bilo ove godine, s obzirom da se festival dešavao istovremeno dok se oko Tvrđave protestovalo?

„Nišvil je čudo! Jesam, bio sam na Nišvilu, ali i na svim protestima koji su se dešavali. Sinoć se na Nišvilu 15 minuta ’pumpalo’, i to je jasan i jak način da se pokaže stav prema vlasti. Ne idem pod prozore funkcionera SNS-a, niti mislim da je to delotvorno, plus, smetate komšijama. Mnogo jače od toga je pokazati stav. Siguran sam da je sinoćnje ’Pumpaj’ u tome potpuno uspelo“, kaže za portal „Vremena“ Zoran Živković.

A večeras, za kraj Nišvila, publiku očekuju fank, soul, hip-hop i naravno džez. Centralni događaji biće nastupi američke fank-soul zvezde Džudit Hil, kao i kultnog njujorškog sastava Fun Lovin’ Criminals.

