Festival

18.avgust 2025. S.Ć.

Heliks: Kako spojiti nauku i književnost

Dvadeset godina rada, izdavačka kuća „Heliks“ obeležava Festivalom savremene skandinavske književnosti predstavljajući autore koji spajaju književnost i nauku, pričajući o antropocenu – našem dobu

Film i politika

17.avgust 2025. Sonja Ćirić

Ko bira srpskog kandidata za Oskara

Od kako je prošle godine najavljeno da će pobednik novoustanovljenog nacionalnog Zlatiborskog festivala biti srpski kandidat za Oskara, pojavilo se pitanje šta će biti sa Selekcionom komisijom kojoj je to posao