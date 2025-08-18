I Zemun se pridružio Zaječaru i Zrenjaninu: dva dana pre početka, Zemun Fest je objavio da otkazuje sve koncerte i da će umesto Mileta Kekina, Who See, Zoster i Osvajači puštati klasične filmove. Kako su objasnili, ka tome ih je vodila briga za zajednicu

Koncerti koje je Zemun Fest planirao i najavio i za koje je počeo da prodaje ulaznice, neće biti održani, javljeno je danas (18. avgusta).

„Koncertni program Zemun Festa se odlaže, a u istom terminu biće priređen besplatan filmski program – izbor ostvarenja velikana svetske kinematografije, kao i radova mladih autora“.

Ne piše zašto. Samo je objašnjeno da je „Zemun Fest oduvek bio mesto susreta svih generacija: porodica, dece i mladih, okupljenih oko umetnosti, filma i dobre energije. Vođeni brigom za naše posetioce i zajednicu, odlučili smo da ove godine u okviru festivala ne bude koncertnog programa na otvorenoj sceni.“

Procenili su, znači, da je program sačinjen od filmskih klasika bezbedniji po zajednicu od koncerata bendova.

To znači da od 20. do 24 avgusta neće nastupiti Mile Kekin, Who See, Zoster i Osvajači na Zemunskom keju, kod restorana Venecija, na otvorenoj sceni tik uz reku – kako je najavljeno.

Na talasu Zaječara

Deluje da su otkazi u Zemunu na talasu „Dana piva“ u Zrenjaninu i Zaječarske gitarijade.

Zrenjanin je otkazao koncert Goblina zato što nije bio „zainteresovan za izvođače koji u ovom trenutku imaju političke konotacije“, a Zaječar ih je sledio – i on je otkazao Goblinima Bez objašnjenja, ali se znalo zašto. Zatim su Zaječaru otkazali S.A.R.S, Deca loših muzičara, NIT, Električni orgazam, i Brkovi.

A danas im se pridružio i bend Generacija 5. Objavili su da „u trenutku kada se oko nas sve više steže krug straha, kontrole i ćutanja, verujemo da muzika ne sme da bude paravan iza kog se krije represija“. Jer, naglašavaju, muzika ih je naučila da budu slobodni.

Inače, Zemun Fest je reklamiran kao epicentar dobre energije gde se slave leto, umetnost i zajedništvo.

Organizuju ga Gradska opština Zemun, Grad Beograd, Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma, Sekretarijat za sport i omladinu, Kancelarija za mlade Beograd – dakle ustanove koje postoje da se brinu o opštem dobru cele zajednice.

