Jubilarna godina, 185 godina pozorišnog života u Šapcu protekla je otpuštanjima, ukidanjem predstava i repertoara, malobrojnom publikom u Šabačkom pozorištu

Prošle godine navršilo se 185 godina od kada je u Šapcu odigrana prva pozorišna predstava. Režirao ju je gimnazijski profesor Damnjan Marinković, a u njoj su glumili njegovi učenici. Iz te predstave proisteklo je današnje Šabačko pozorište.

Iako je to veliki i redak jubilej u kulturi na ovim prostorima, uprava Šabačkog pozorišta i sam grad dozvolili su sebi da ga obeleže – nedostojno toj prigodi.

Prvo, jubilarna godina je počela imenovanjem Aleksandre Dević za direktorku Šabačkog pozorišta, iako nije imala zakonske uslove za to mesto.

Sledila su otpuštanja. Prvo Jelene Ivetić, organizatorke programa, što se, u vreme velikih građanskih protesta i pokazivanja crvenih dlanova sa scene, nastavilo odstranjivanjem „nepodobnih“ saradnika.

Bez premijera

Zatim, a sve u cilju nastojanja da se glumci zaustave da javno iskazuju podršku studentima, otkazan je prvo jednomesečni repertoar, a zatim i festival „Pozorišno proleće“.

Do kraja godine nije postavljena ni jedna premijera ni za odrasle ni za decu, a repertoar je popunjavan privatnim produkcijama članova i simpatizera vladajuće stranke.

Publike je bilo nikad manje.

„Podobni“ su napredovali, a ostalima je prećeno otkazima.

Plan je donet mimo upravnog i nadzornog odbora i sindikata.

Pravilnik o radnoj disciplini je uključivao razno svašta, pa i zabranu čitanja štampe na radnom mestu.

Zaposleni, većina njih u kojoj je ceo glumački ansambl, više puta su upozoravali Skupštinu grada na materijalnu i profesionalnu štetu koju je Aleksandra Dević nanela Šabačkom pozorištu ali nikad nisu dobili ni jedan odgovor.

„Osećamo neizmernu tugu i bes zbog urušavanja ove kuće koju smo zajedno sa Šapčanima gradili toliko dugo. Željni rada, pozorišta i pravde, naš integritet , ponos, upornost i odgovornost, obavezuju nas da borbu za dostojanstveno pozorište nastavimo“, napominje većina zaposlenih u ovom teatru u saopštenju koje su uputili javnosti povodom upravo završene godine u kojoj se navršilo 185 godina pozorišnog života u Šapcu.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.