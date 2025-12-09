Čukarički likovni salon koji organizuje Galerija 73 doveden je u pitanje zato što je cik-cak linija koja na crtežu Jovana Rakidžića predstavlja nadstrešnicu novosadske železničke stanice, protumačena kao ideološka poruka

Galerija 73 na Banovom brdu jedna je od najstarijih privatnih galerija u Beogradu – postoji od 1973, izuzetno je aktivna – osim izložbi organizuje i druge kulturne programe, među kojima se izdvaja Čukarički likovni salon.

Ovog 18. decembra biće otvoren 38. put, a malo je falilo da ne bude.

Kontekst je sledeći: kao i do sad, pet članova Umetničkog saveta-selektora pozvali su po pet likovnih umetnika različitih generacijskih, stilskih i poetskih opredeljenja, da predstave svoje radove.

Serija „16“

Tako je profesor Branimir Karanović pozvao, između ostalih, Jovana Rakidžića da pošalje svoj rad, što je ovaj i učinio. Poslao je crtež iz serije „16“ koju je izlagao ovog novembra u Galeriji Akademije umetnosti u Novom Sadu. Radovi su posvećeni izgubljenim životima u tragediji uzrokovanoj padom nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

Crtež iz serije „16“ Jovana Rakidžića

Nakon nekoliko dana javljeno mu je da je poslati crtež „neprikladan“, uz predlog da ga zameni nekim drugim radom.

„Naravno, ja na to nisam pristao, povukao sam rad i na ovogodišnjem Salonu neću učestvovati“, napisao je Jovan Rakidžić na svom FB profilu kao zaključak posta o tom događaju.

Profesor Branimir Karanović za „Vreme“ kaže da je video Rakidžićevu izložbu u Novom Sadu, smatra da je „izuzetna“ i da su „crteži perfektni“ i „ni malo panfletski“, ali da je ipak predložio Rakidžiću da pošalje neki drugi rad.

Naime, priča profesor Karanović, direktorka Galerije 73 Mirela Pudar ga je upozorila da po njihovom Pravilniku nije dozvoljeno da radovi budu ideološki obojeni, a da bi tako mogla da se protumači cik-cak linija na Rakidžićevom crtežu koja predstavlja nadstrešnicu železničke stanice u Novom Sadu.

Podrška umetnika

„Ja se nisam složio sa tim, ali sam razumeo njene razloge i potrebu da bude obazriva o tim stvarima jer opština Čukarica donira i nagradu i neke programe Galerije, pa sam zato i predložio Rakidžiću da pošalje drugi rad. Inače, mislim da je neminovno da umetnici reaguju na stvarnost, da je tako bilo oduvek. I ja sam na Majskoj izložbi Grafičkog kolektiva izložio radove koji su imali crveni dlan i Miletićev trg u crvenoj boji. Mislim da umetnost nikako ne treba da se kloni stvarnosti, na protiv“, kaže profesor Karanović.

Vest da je Rakidžićev rad vraćen, navela je nekoliko drugih umetnika da najave da će, u znak podrške, povući radove sa Salona. Postojala je opasnost da će ovogodišnji Čukarički likovni salon biti otkazan.

Da li zbog toga, tek, Rakidžiću je javljeno da ipak može da učestvuje sa radom iz serije „16“.

„Ali ja sam to odbio“, kaže Jovan Rakidžić za „Vreme“.

Naglašava da se „ni na koga ne ljuti“, da je tri puta samostalno izlagao u Galeriji 73, da su tu izlagale njegove ćerke koje su slikarke, da je bio član Umetničkog saveta Galeriji, da je prijatelj sa Đorđem Kadijevićem njenim osnivačem „ali bez obzira na sve to, nikako ne mogu da promenim svoju odluku.“

„Moja namera sa serijom ’16’ je jasna, isto kao što je jasna i moja emocija. Ako je i za trenutak moglo da se u sve to posumnja, ako neko vidi nešto sporno u mojim crtežima, onda je najbolje da se sklonim“, kaže Jovan Rakidžić, umetnik koji ima 70 samostalnih izložbi, 25 nagrada, i koji je jedan od osnivača novosadske Akademije umetnosti.

„Mislim da Salon treba da prevaziđe ovaj skandal, i želim mu svaku sreću“, kaže Jovan Rakidžić.