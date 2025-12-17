Ogoljeno je jasno da umetnička praksa, i institucionalna i nezavisna u Srbiji, odavno nije samo u krizi. Ona je zarobljena politički, sistemski, represivno

U okolnostima u kojima je ovogodišnji Bitef faktički zabranjen, predstava kojom je njegova alternativna verzija otvorena, Proces Peliko, pored vanrednog politično-umetničkog okvira, imala je snažno političko značenje. Ne zbog teme kojom se bavi, već zbog konteksta u kojem se dogodila. Dok je kultura u Srbiji institucionalno i vaninstitucionalno zarobljena, Proces Peliko se odigrao kao akt privremenog oslobađanja svih nas, cele okupljene zajednice.

Ipak, na sceni se odvijao jedan proces, van scene možda i važniji. Proces oslobađanja kulture i umetnosti od političke kontrole. Publika, umetnici i organizatori pokazali su da pozorište može i mora da funkcioniše i izvan represivnih okvira, uprkos zabrani, pritiscima i različitim modelima disciplinovanja.

Zarobljavanje kulture

Dok se oslobađao komad po komad kulture, postajalo je ogoljeno jasno da umetnička praksa, i institucionalna i nezavisna u Srbiji, odavno nije samo u krizi. Ona je zarobljena politički, sistemski, represivno. Ovaj proces traje godinama, ali je u Selakovićevom mandatu postao otvoren, agresivan i lišen svake potrebe za prikrivanjem.

To zarobljavanje nije simbolični prikaz instrumenta kulturne politike. Ono ima svoje konkretne i materijalne administrativne odluke, svoje konkursne komisije, svoje upravne odbore, svoje zabrane i svoje tišine. Ima i svoje ime.

Proces mora imati nastavak

U danu kada se kultura na sceni FDU-a buni, diše i ne ćuti, zvanično se otvara još jedan proces u kome ministar kulture postaje osumnjičeni u postupku koji se tiče kulturnog dobra.

Više ni formalno nema zabune oko toga ko je odgovoran za status kulture u zarobljeništvu, jer ako se govori o oslobađanju kulture, onda se mora govoriti i o odgovornosti onih koji su je zarobili.

U tom smislu, proces koji je započet u pozorištu ne može ostati usamljen. Ako postoji minimum institucionalne doslednosti, proces oslobađanja kulture mora imati svoj nastavak i izvan scene u prostoru prava, odgovornosti i zakona. Jer kultura ne može biti slobodna dok je njen ministar iznad zakona, na slobodi.

Autorka je docentkinja na FDU i koordinatorka Resornog odbora za kulturu Demokratske stranke

