Privatni kulturni centar „Akvarijus“ u Severnoj Kosovskoj Mitrovici

Kosovo

10.decembar 2025. Milica Srejić

Kosovska Mitrovica: Cela kultura u sto kvadratnih metara

Privatni kulturni centar „Akvarijus" je jedina kulturna ustanova koja u Severnoj Kosovskoj Mitrovici funkcioniše bez prekida već deset godina. Tu Mitrovčani mogu da pogledaju izložbe ili film, odslušaju koncert, debatuju, piju kafu, čitaju, kupe ili udome knjigu. Sve to staje u sto kvadrata

Baština

07.decembar 2025. S. Ć.

Zašto država rasprodaje Beograd

Država nije iskoristila pravo preče kupovine, pa je Palata Albanija nedavno prodata privatniku. U skorije vreme, isto se desilo i Geneks kuli i Staroj šećerani