Uprava Narodnog pozorišta je odbila da se na Velikoj sceni dodeli nagrada „Vitez poziva“ i time otvoreno proglasila da je Narodno pozorište, barem dok njime vlada Dragoslav Bokan, isključivo naprednjačko

Uprava Narodnog pozorišta sad već potpuno otvoreno daje na znanje koga hoće a koga neće. I nedvosmisleno se izjašnjava da je Narodno pozorište, barem dok njime vlada Dragoslav Bokan, isključivo naprednjačko a da ostali nisu narod, pa su zato i nepoželjni.

Po tom principu su odbili da se na Velikoj sceni Narodnog pozorišta dodeli nagrada „Vitez poziva“ ovogodišnjim dobitnicima. Bez objašnjena, samo su odbili. Valjda im je bilo nezamislivo i nedopustivo da u njihovu zgradu uđu ljudi koji su ovogodišnji laureati.

Nagrada za moralne vrednosti

Nagrada „Vitez poziva“ odaje počast pojedincima koji su svojim profesionalnim delovanjem, moralnom čvrstinom i ličnim integritetom postali nosioci najviših civilizacijskih vrednosti.

Posvećena je onima koji su odoleli pritiscima savremenog doba, usaglasili stručnost sa savesnošću i svojim radom doprineli razvoju društva u skladu sa univerzalnim ljudskim idealima.

Nagradu dodeljuju nevladina organizacija Liga eksperata – LEX i Narodno pozorište (!).

Dobitnici

Žiri u sastavu akademik Vida Ognjenović, prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić, prof. dr Zoran Radovanović, prof. dr Žarko Trebješanin, prof. dr Ognjen Radonjić, novinar Petar Peca Popović i advokat Božo Prelević, odlučio je da nagradu „Vitez poziva“ dodeli:

Ireni Jovevi, poslanici Evropskog parlamenta, Nataliji Jovanović, profesorki Filozofskog fakulteta u Nišu, Kseniji Marić, sudiji Višeg suda u Beogradu, Vidi Petrović Škero, sudiji u penziji, Predragu Voštiniću, predstavniku Lokalnog fronta Kraljevo, Milošu Pavloviću, profesoru Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i Plenumu studenata Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Oni će nagradu „Vitez poziva“ dobiti u subotu 13. decembra u 17 časova na Trgu Republike, dakle ispred Narodnog pozorišta a ne na njegovoj Velikoj sceni, kako je to bilo prethodnih 19 godina.

„Uprkos odluci Uprave, verujemo da Narodno pozorište i univerzalne ljudske vrednosti predstavljaju umetnici i zaposleni koji su ovde zajedno sa nama, a ne Uprava koja se odlučila za neke druge vrednosti i druge skupove“, poručili su iz Lige eksperata, pozivajući sve građane da prisustvuju dodeli.

U Srbiji ima ljudi za primer

Poseban deo programa biće premijerno izvođenje „Himne slobodi“, autorke Irene Popović, u izvođenju Hora Nepokornih.

„Promovisanjem laureata potvrđujemo da u Srbiji postoje pojedinci i zajednice koje hrabro, savesno i dosledno čuvaju trajne moralne principe. Njihov primer pokazuje da viteške vrline nisu iščezle — one ostaju inspiracija i putokaz celom društvu“, piše u pozivu Lige eksperata – LEX.

Ne zna se da li odbijanje uprave Narodnog pozorišta da primi ljude s pomenutim vrednostima znači i da je protiv njih? Tih vrednosti? Čeka se da se Narodno pozorište i zvanično odrekne svog udela „Vitezu poziva“.