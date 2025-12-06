U Kapetan Mišinoj 6a nalazi se jedna od najlepših zgrada Beograda. U njoj je već 15 godina UK Parobrod, gde se održava izložba povodom dva jubileja: Parobroda i sto godina od nastanka zgrade

U Ustanovi kulture „Parobrod“ je izložba povodom dva jubileja: 100 godina zgrade u kojoj se nalazi (Kapetan Mišina 6a) i 15 godina rada.

U katalogu koji je tim povodom objavljen, piše da je zgrada izgrađena za predstavništvo Prvog dunavskog parobrodskog društva u Beogradu. Njen projektant je bio austrijski arhitekta Aleksandar Popa, asistenta čuvenog Petera Berensa.

Zgrada

Zgrada predstavništva Prvog dunavskog parobrodarskog društva bila je nešto potpuno novo u beogradskoj sredini, jedinstven objekat, kakav se nije mogao videti, prvo ar deko i modernističko zdanje u Beogradu. Poredeći ga sa pravcem koji se tih godina razvijao, ne mogu se naći sličnosti ni sa jednim objektom izgrađenim ni pre, ni kasnije u Beogradu.

Izgled i istorijska prvobitna namena zgrade predstavljali su inspiraciju za naziv Ustanove kulture, za Parobrod, osnovane 2010. godine.

Izložba

Izložba je podeljena u tri segmenta, koja zajednički upotpunjuju i arhitektonski i kulturno-umetnički presek.

Prvi deo izložbe posvećen je istorijskom pregledu od nastanka Prvog dunavskog parobrodarskog društva, preko izgradnje zgrade predstavništva, do starih fotografija i dokumentacije. Drugi segment izložbe prikazuje dve grupe savremenih fotografija, od kojih je centralna posvećena zgradi Parobroda, stavljajući fokus na ar deko detalje, dok drugu čine fotografije najznačajnijih beogradskih ar deko građevina.

Treći deo je posvećen obeležavanju jubileja UK Parobrod.

Ljubica

Važan segment izložbe posvećen je Ljubici Beljanski Ristić koja je skoro pola veka u ovoj zgradi vodila Škozorište, dečji dramski studio, a zatim Školigricu, studio stvaralačkog vaspitanja. Njen doprinos razvoju programske kulture u Beogradu je neprocenjiv a njene radionice su predstavljale pionirske poduhvate, koji se i danas pamte kao inovativni pristupi u radu sa decom i mladima.

Parobrod

Upravo zahvaljujući Ljubici Beljanski Ristić, pre 15 godina započeta je nova faza kulturnog procvata, osnivanjem Ustanove kulture Parobrod, koja se u svom programskom razvoju diferencirala kao umetnički koncept u okviru kojeg se izdvajaju vizuelni, filmski, književno-tribinski, pozorišni, muzički i drugi sadržaji. Jedinstven po svom urbanom karakteru, Parobrod je izašao iz okvira lokalne ustanove kulture, nudeći javnosti program koji svojim kvalitetom ima nacionalni značaj.