Otvoren je i biće održan, pobedio je cenzuru ove vlasti, ujedinio je Balkan – sve je to festival "ne: Bitef", nezvanično/gerilsko izdanje 59. Bitefa, uspeo u nezamislivo kratkom roku i bez para

Kako to da ne:Bitef može, a 59. Bitef ne može – pitanje je čiji je odgovor postao očigledan nakon sinoćne predstave Proces Peliko na Fakultetu dramskih umetnosti kojom je počeo ovaj gerilski/nezavisni ne:Bitef.

Po jednima, ne: Bitef je zapravo isto što i 59. Bitef koji se nije održao samo što je ne- institucionalni, jer će Miloš Lolić i ekipa na njemu pokazati program koji su ponudili Odboru 59. Bitefa a ovaj ih odbio.

Po drugima, ne:Bitef je početak novog Bitefa, nezavisnog – otud i ono „ne“ u nazivu.

Dobra ideja

Obe varijante govore da je ne: Bitef bio dobra ideja.

Dokazao je pre svega da je jači od vlasti i njene cenzure, ali i da festival sa programom planiranim za Bitef može da se uradi bez para, i za nenormalno kratko vreme. Ideja o slobodi misli čini čuda, videlo se sinoć.

Foto: Promo/ Jelena Janković Vesna Trivalić u predstavi Proces Peliko

Zbog svega toga treba reći da je ne: Bitef postigao ono što 59. Bitef nije. Ujedinio je ljude, dao im snagu, dokazao ko je u pravu a ko nije.

Treba dodati i da je zbog ne: Bitefa u Beograd došao Milo Rau, evropski reditelj iako je persona non grata srpske vlasti. Da je za ne: Bitef pripremio predstavu Proces Peliko koju je, zbog njega a ne zbog predstave jer je nije ni video, odbio Odbor 59. Bitefa.

Proces Peliko je koprodukcija Bečkog festivala i Festivala u Avinjonu, čiji su autori Milo Rau i dramaturškinja Servan Dekl. Prethodno je izvedena u Lisabonu, Varšavi i Stokholmu. Kroz javno čitanje spisa sa nedavno okončanog sudskog procesa koji je pokrenula Francuskinja Žizel Peliko protiv svojih silovatelja, ova predstava dokumentarno svedoči o sistemu koji omogućava da porodično nasilje prođe nezapaženo.

Predstava je ujedinila Balkan

Po evropskoj kritici, Proces Peliko je jedna od najboljih ovogodišnjih predstava. Publika na Fakultetu dramske umetnosti sinoć ju je gledala besplatno. Takođe, Proces Peliko je emitovan sinoć putem direktnog onlajn prenosa, predstava je na javnim gledanjima prikazana u Novom Sadu, Ljubljani i Skoplju, a do kraja festivala 18. decembra moći će da se vidi na YouTube kanalu „Svi u blokade / FDU“.

Zato što dokument o Žizel Peliko treba svi da vide, a i zato što je Bitef tamo gde se ljudi okupe – kao što glasi slogan ne:Bitefa.

Foto: Promo/ Jelena Janković Nikita Milivojević, i Milena Radulović i Nada Šargin u predstavi Proces Peliko

U domaćoj verziji Procesa Peliko učestvuje 30 naših vrhunskih glumica, glumaca, kao i kulturnih radnika i radnica, građanskih aktivista i aktivistkinja poznatih po svojim profesionalnim dostignućima i angažmanu za bolje društvo.

Učestvovali su Svetlana Bojković, Vesna Trivalić, Marija Opsenica, Tihomir Brajović, Milena Radulović, Nada Šargin, Bojan Bulatović, Ljiljana Bralović, Nebojša Romčević, Igor Koruga, Jelena Ivetić, Nikita Milivojević, Marko Grabež, Jelena Mijović, Gabor Pongo, Eva Voštinić, Emina Spahić, Branislav Trifunović, Matija Stefanović, Nedim Nezirović, Jelena Stupljanin, Tamara Jovanović, Miloš Timotijević, Anđelka Nikolić, Milan Marić, Nela Antonović i Milena Bogavac.

