Na Sarajevo film festivalu tapšalo se Srbiji zbog nagrađenih umetnika Stefana Đorđevića, Ivane Mladenović i Andrije Kuzmanovića, ali i zbog protesta kojima su reditelj Stefan Đorđević i njegov mladi kolega iz Bosne i Hercegovine Adem Tutić posvetili svoje nagrade

Dodelom nagrada, 22. avgusta završen je Sarajevo film festival. Na ceremoniji u Narodnom pozorištu, Srbija je pominjana povodom protesta i povodom svojih filmova.

Reditelj Stefan Đorđević objedinio je oba: dobio je glavnu nagradu, Srce Sarajeva za najbolji igrani film, za Vetre, pričaj sa mnom i, zahvaljujući se na nagradi, rekao:

„Posvećujem ovu nagradu svojoj majci, ali i svim majkama koje brinu o svojoj deci dok bivaju prebijani na ulicama. Posvećujem je svim majkama studenata u Srbiji.“

Foto: Promo Reditelj Adem Tutić

Na proteste u Srbiji podsetio je i Adem Tutić, primajući nagradu za najbolji studentski film Tarik. Držeči indeks u ruci, rekao je: „Ovu nagradu posvećujem kolegama u Srbiji koji se bore za slobodu!“

Osim zahvaljujući filmu Stefana Đorđevića, o Srbiji se sinoć na SFF-u čulo i zahvaljujući glavnim nagradama za režiji u glumu. Dobili su ih glumac Andrija Kuzmanović za ulogu u filmu Yugo Florida, i Ivana Mladenović rediteljka rumunsko-srpske koprodukcije Sorrela di Clausura.

Festival je otvoren 15. avgusta svetskom premijerom bosanskohercegpvačkog filma Paviljon u režiji Dina Mustafića. Prikazano je 227 filmova i serija iz 65 zemalja, raspoređenih u 22 programske selekcije. Fokus je bio na četiri takmičarska programa, igrani, dokumentarni, kratki i studentski film, u kojima se za nagradu Srce Sarajevo takmičilo ukupno 50 filmova. U kategoriji igrani film bilo je devet ostvarenja u konkurenciji, od kojih su tri imala svetsku, a šest regionalnu premijeru.

Pored takmičarskog dela, posebnu pažnju izazvala su priznanja uručena velikim imenima svetske kinematografije. Paolo Sorentino, jedan od najznačajnijih evropskih autora, bio je centralna figura ovogodišnjeg programa „Tribute to“, uz retrospektivu njegovih filmova i dodelu počasne nagrade.

Glumačke zvezde Stelan Skarsgård, Rej Vinstone i Vilem Defo nagrađeni su prestižnim priznanjem „Počasno Srce Sarajeva“, koje se dodeljuje za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Njihovo prisustvo u Sarajevu privuklo je veliku pažnju publike i medija..

Rad takmičarskih programa nadgledao je međunarodni žiri sastavljen od istaknutih filmskih stvaralaca. Glavni žiri za igrani film predvodio je ugledni ukrajinski reditelj Sergej Loznica, dok su dokumentarni, kratki i studentski film ocenjivali reditelji, producenti i filmski kritičari iz Evrope i sveta.

Kroz propratne programe, Sarajevo je ugostilo brojne svetske i regionalne autore, među kojima su i reditelji i producenti čija dela su obeležila proteklu godinu. Publika je imala priliku da isprati retrospektive, specijalne projekcije i Masterclass.

Sarajevo Film Festival, osnovan 1995. godine tokom opsade Sarajeva, i dalje nosi snažnu simboliku kulturnog otpora, ali i uloge mosta između istoka i zapada, te prostora za afirmaciju regionalnih talenata. Tokom tri decenije prerastao je u najvažniju platformu za filmove iz jugoistočne Evrope i nezaobilaznu tačku na međunarodnoj festivalskoj mapi.