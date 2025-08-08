Četiri igrana dugometražna, jedan dokumentarni, dva kratka igrana i jedan studentski film iz Srbije takmičiće se na renomiranom Sarajevo film festivalu

Među pedeset filmskih ostvarenja na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu (15 – 22. avgust), takmičiće se i veliki broj naslova iz Srbije.

Svetsku premijeru imaće film„Yugo Florida“ reditelja i scenariste Vladimira Tagića u okviru Takmičarskog programa igranih filmova.

Regionalne premijere imaće i filmovi „Sorella di Clausura“ Ivane Mladenović, „Vetre pričaj sa mnom“ Stefana Đorđevića i „DJ Ahmet“ koji je srpska manjinska koprodukcija Filmske kuće Baš Čelik.

U okviru selekcije Takmičarski program – dokumentarni film, regionalnu premijeru imaće kratki film „Slet 1988“ Marte Popivode, dok će se u selekciji kratkog filma, takmičiti i ujedno imati regionalne premijere filmovi „Histerični napad smeha“ Matije Gluščevića i Dušana Zorića, i „Kad svane“ Stefana Ivančića.

Svetsku premijeru, kao deo selekcije Takmičarski program – studentski film imaće kratki fim „Tarik“ Adema Tutića.

A jedan od članova žirija u selekciji igranog filma je i glumac Dragan Mićanović.

Festival će biti otvoren svetskom premijerom bosanskohercegovačkog filma “Paviljon” Dine Mustafića film o generaciji najstarijih koja se odlučila delovati po svojoj savesti u ovom vremenu i koja diže pobunu.

Ceremoniju otvaranja vodiće Lidija Kordić, glumica rođena u Kotoru, koja je diplomirala glumu na Akademiji scenskih umetnosti u Sarajevu, a u filmografiji ima niz zapaženih uloga u crnogorskim, srpskim, bosanskohercegovačkim, turskim i italijanskim TV serijama i filmovima.

