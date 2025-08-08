Moto Nišvil džez teatarskog festivala je

Teatar

06.avgust 2025. Nataša Gvozdenović

„Naš odgovor je jasan – igrati“

Moto Nišvil džez teatarskog festivala glasi „Igrati ili ne igrati” jer zaista živimo tu dualnost koju živi Hamlet i koja asocira na „biti ili ne biti”, kaže za „Vreme” Maja Mitić, umetnička direktorka i selektorka festivala