Ministarstvo kulture odbilo je da izdvoji 120.000 dinara za podršku programu Nišvila posvećenom Šabanu Bajramoviću. Prethodno je Selakovićevo ministarstvo ostavilo bez dinara i Nišvil džez festival iako je među 10 najboljih džez festivala u Evropi. Da li u Srbiji ima mesta samo za „srpsku“ muziku

Posle punih 15 godina kontinuirane podrške, Ministarstvo kulture je prvi put odbilo da finansijski podrži program Nišvila posvećen jednom od najvećih romskih pevača Šabanu Bajramoviću.

Direktor festivala Ivan Blagojević oštro je kritikovao odluku, navodeći da su čelni ljudi Ministarstva i do sada izdvajali nedovoljna sredstva, ali da su ipak pokazali znak poštovanja i prema Bajramoviću, ali i prema festivalu u naporima da očuvaju njegov lik i delo, pišu Južne vesti.

Program, koji je tradicionalno okupljao 16 bendova i orkestara koji izvode Šabanovu muziku na Letnjoj pozornici, ostao je bez „skromnih“ 120.000 dinara, koliko je Ministarstvo izdvajalo prethodnih godina.

„Sredstva kojima je Ministarstvo kulture prethodnih godina pomagalo ovaj projekat iznosila su skromnih 120.000 dinara i bila su nedovoljna za isplatu samo jednog benda ili dela tehnike, ali su bila znak poštovanja prema umetniku kakav je bio Šaban Bajramović, a i bila su svojevrsna podrška Nišvilu da istraje u naporima za očuvanje njegovog lika i dela. Bojim se da su čelni ljudi Ministarstva kulture u borbi za očuvanje srpskog kulturnog nasleđa zaboravili na doprinos istom tom nasleđu i jednog pripadnika romske zajednice“, izjavio je Blagojević.

Ističe da je odluka Ministarstva posebno kontradiktorna s obzirom na to da je sam Šaban Bajramović jedini srpski umetnik koji je imao svoju postavku u najpoznatijem svetskom džez muzeju u Nju Orleansu punih deset meseci i da je Ministarstvo kulture 2008. godine, nakon njegove smrti, organizovalo spektakularni omaž u Sava Centru.

Blagojević podseća da je Nišvil 2010. godine organizovao prikupljanje sredstava za izradu i postavku spomenika Šabanu Bajramoviću na amfiteatru na nišavskom keju u centru grada.

„Budžet projekta dosta zahtevan“

U Rešenju Ministarstva, Komisija je obrazložila odbijanje navodeći da je reč o dobrom projektu i realizatoru, ali da je „budžet projekta dosta zahtevan“.

„Nažalost, uzimajući u obzir da je budžet projekta dosta zahtevan, kao i trenutne mogućnosti konkursa i preporuke koje je dostavio Nacionalni savet, ove godine komisija je bila u situaciji da prednost da drugim projektima ove manjine, koji su u znatnijoj meri značili kulturnom životu romske zajednice“, navodi se u obrazloženju.

Blagojević napominje da je Konkurs raspisan krajem decembra 2024, a rezultati objavljeni tek 16. decembra, što je dodatno otežalo planiranje.

Bez dinara i za džez festival

Nedavno je Blagojević za „Vreme“ rekao i da Nišvil džez festival (Nišville Jazz Festival), iako je među 10 najboljih džez festivala u Evropi, ove godine nije dobio ni dinara od države, a resorno Ministarstvo kulture uputilo je organizatore tog renomiranog festivala da se obrate lokalnoj samoupravi.

Naveo je da je obrazloženje Ministarstva kulture o tome zašto je Nišvilu uskraćeno državno finansiranje „vrlo čudno“.

„Nisu naveli zbog čega nas odbijaju, već su nam dali dobronamerni savet da festival možemo da organizujemo sami i uz pomoć grada Niša. Verovatno su mislili da je 55 miliona dinara veoma veliki novac, iako znaju koliko košta opremanje razglasom i video produkcijom samo jedne bine, a Nišvil ima 10 bina, i da samo jedan bend na otvaranju festivala, Level 42, koštao više od pet miliona dinara, koliko je dalo Ministarstvo prošle godine“, kaže Blagojević.