Jubilej

15.септембар 2025. S.Ć.

Ujedinjene galerije oko Lazara Vozarevića

Sto godina od rođenja Lazara Vozarevića, Galerija u Sremskoj Mitrovici koja nosi ime ovog velikog slikara, obeležava zajedničkim izložbama sa galerijama u Zrenjaninu, Beogradu u Novom Sadu