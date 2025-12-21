Selaković je dno dna kakvo se nije moglo zamisliti i ja, iskreno rečeno, ne mogu da zamislim gore od Selakovića, kad je sektor kulture u pitanju, rekao je Ivan Medenica

„Od kako je Srpska napredna stranka na vlasti, ove godine je bio najveći udar na kulturu i pozorište“, izjavio je za FoNet profesor Fakulteta dramskih umetnosti Ivan Medenica.

Gostujući u novoj emisiji “Kvaka 23”, Medenica je rekao da su u 2025. drastično smanjeni budžeti za kulturu, na čelna mesta institucija postavljani poslušnici i režimski ljudi, otkazivani festivali i zatvarana pozorišta.

“Sa dolaskom Dragoslava Bokana na mesto predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta, zaboden je poslednji ekser u kovčeg”, kaže.

“Tu je taj nesrećni pravilnik u Narodnom pozorištu koji cenzuriše zaposlene, onemogućava im slobodno izjašnjavanje po društvenim pitanjima. Otkazivanje festivala, prvo Festa, pa onda i Bitefa”, rekao je Medenica u intervjuu Milošu Miliću.

Govoreći o odnosu vlasti prema kulturi u prethodnih trinaest godina, Medenica kaže da SNS 2012. i SNS 2025. nije ista stranka.

“Ni prethodna ministarka, gospođa Maja Gojković, nije isto što i Nikola Selaković. Selaković je dno dna kakvo se nije moglo zamisliti i ja, iskreno rečeno, ne mogu da zamislim gore od Selakovića, kad je sektor kulture u pitanju”, rekao je Medenica.

“Šta je bolji dokaz nego činjenica da je protiv ministra kulture Selakovića pokrenut optužni predlog. On će, ako bude osuđen, snositi pravne konsekvence, ali gde su političke, u celom normalnom svetu bi on već bio sklonjen sa te funkcije”, mišljenja je Medenica.

On, ipak, očekuje da će ministar biti suspendovan, i da će pored pravnih snositi i političke konsekvence. “Ja sam tu optimista, mislim da je važna runda u borbi za Generalštab napravljena. i da od Generalštaba kreće rasplet”, kaže.

“Čini mi se da je ovo što se sada dešava sa Generalštabom, pogotovo izjava gospodina Džareda Kušnera, američkog investitora i člana porodice Tramp da se povlači, najveći udar na aktuelni režim”, rekao je Ivan Medenica.

