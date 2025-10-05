Solidarnost
Glumci „Ateljea 212“ pozvali u goste kolege iz Narodnog pozorišta
Glumci Narodnog pozorišta, čija je zgrada zatvorena, večeras će publici „Ateljea 212“ preneti svoje zahteve o smeni uprave, Dragoslava Bokana i Nikole Selakovića
Na mesto članice Upravnog odbora Narodnog pozorišta, direktorka Baletske škole „Lujo Davičo“ Iva Bojović Petković, podnela je ostavku
Iva Bojović Petković, članica Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu, potvrdila je za Danas da je podnela ostavku na tu funkciju, ali nije želela da govori o razlozima svoje odluke.
Bojović Petković je direktorka Baletske škole „Lujo Davičo“.
Pored nje, u Upravnom odboru Narodnog pozorišta, prema podacima sa zvaničnog sajta, nalaze se i Milenko Pavlov, Miroljub Anđelković Rasinski i Nataša Madžarević Mijailović.
Predsednik UO NP je Dragoslav Bokan.
Štrajk zaposlenih
Ansambl Drame Narodog pozorišta u Beogradu stupio je u petak (3. oktobar), pred početak predstava na obe scene, u jednočasovni štrajk upozorenja, zbog stupanja na snagu novog pravilnika o radu te ustanove, ali i zbog nezadovoljstva novim Upravnim odborom.
Pravilnik praktično zaposlenima u Narodnom pozorištu zabranjaju da javno iznose svoje političke stavove.
Podršku glumcima pružili su studenti i kolege iz drugih pozorišta.
Izvor: Danas/Vreme
