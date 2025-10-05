Iva Bojović Petković, članica Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu, potvrdila je za Danas da je podnela ostavku na tu funkciju, ali nije želela da govori o razlozima svoje odluke.

Bojović Petković je direktorka Baletske škole „Lujo Davičo“.

Pored nje, u Upravnom odboru Narodnog pozorišta, prema podacima sa zvaničnog sajta, nalaze se i Milenko Pavlov, Miroljub Anđelković Rasinski i Nataša Madžarević Mijailović.

Predsednik UO NP je Dragoslav Bokan.

Štrajk zaposlenih

Ansambl Drame Narodog pozorišta u Beogradu stupio je u petak (3. oktobar), pred početak predstava na obe scene, u jednočasovni štrajk upozorenja, zbog stupanja na snagu novog pravilnika o radu te ustanove, ali i zbog nezadovoljstva novim Upravnim odborom.

Pravilnik praktično zaposlenima u Narodnom pozorištu zabranjaju da javno iznose svoje političke stavove.

Podršku glumcima pružili su studenti i kolege iz drugih pozorišta.

Izvor: Danas/Vreme